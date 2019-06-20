【四川地震】一家九口被活埋　消防員趕到前村民守望相助徒手救人

四川宜賓長寧縣雙河鎮日前發生黎克特制6.0級地震，共導致13人死亡，超過200人受傷。其中在葡萄村8組的李氏家族，地震後3個家庭相連的房屋全部倒塌，9人全部被活埋。 慶幸是其他村民在天災面前發揮守望相助的睦鄰精神，在消防員趕到前已合力徒手救出其中4人，隨後又協助救出另外2人，不過，另外3人仍然不幸遇難。

遇難者是李秀明夫婦及其孫子。據李秀明弟妻秦永秀憶述，當時她正與女兒一起吃西瓜，突然就感到地板劇烈晃動，房屋發出聲響。秦永秀曾經歷過地震，察覺不妥後立即帶女兒逃生，未料房屋倒塌的速度極快，二人瞬間就被困在廢墟之中。8組組長秦永忠在地震後發現李家的房屋，遂在微信群組中通報消息，集結村民救人及報警。

李家的房屋在地震中全部倒塌。（澎湃新聞）

在外地工作的李秀明弟弟李秀文事後表示，最先獲救是秦永秀，其後就是二嫂及姪孫，過程較為順利，只花了約半小時，但要救出女兒、侄媳及姪孫女就相對困難得多。姪孫女上半身被卡住，身材較瘦小的秦永忠就從廢墟缺口爬進去，徒手刨開困住其頭部的瓦礫，再由外面的男性村民用工具撬爛石屎及剪斷鋼筋。

村民合力救出其中4人，消防員趕到後，再有2人獲救。至於仍然被困的李秀明夫婦及其孫子3人，由於房屋垮塌太嚴重，消防員要出動機械設備始能救人，但仍是回天乏術。

值得一提是，李家的房屋早在2013年4月的一次地震中就被震出裂縫，最終就在今次地震中全毀。

（澎湃新聞）