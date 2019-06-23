柬埔寨建築物倒塌釀18死24傷　中國投資者未獲施工許可

柬埔寨港口城市西哈努克市（Sihanoukville）一座由中資公司擁有、正在興建中的7層建築物周六（22日）早上突然倒塌，造成至少18人死亡，24人受傷。 最新消息指，發生坍塌的建築物沒有申請「施工許可證」，曾被兩次要求停工，但中國籍投資者未有理會。目前，包括中國籍投資者、建築公司負責人、承建商等4人已經被捕。

柬埔寨建築物倒塌釀18死24傷，救援工作至今仍在進行。（路透社）

當地政府發言人表示，西哈努克市建築物倒塌事件，至今已造成18人死亡，另有24人受傷。至於倒塌時有多少人在建築物內，仍有多少人被困失蹤，目前尚未能確定。且由於建築物結構已經崩潰，擔心會造成進一步坍塌，亦導致搜救過程緩慢。救援人員目前還在搜尋生還者。

另據《法新社》報道，事故中的傷亡者均為柬埔寨籍工人，目前沒發現包括中國人在內的其他外籍人士傷亡。

中國籍投資者等4人被捕

柬埔寨國土規劃和建設部發言人盛洛證實，發生坍塌的建築物沒有申請「施工許可證」。柬埔寨法律規定，所有的建築施工必須獲「施工許可證」和「開工文件」，同時，承建商必須擁有該國建設部發出的建設執照。該建築曾被當地警方兩次要求停工，在坍塌時已經完工80%。

目前，中國籍投資者、建築公司負責人、承建商等4人已經被當地警方拘捕。1名柬埔寨地主也被拘留訊問。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）表示，人為疏忽是罪魁禍首，建築倒塌的悲劇令全國痛心，罹難者的家庭尤其悲痛。他宣布，會對受害家庭每戶發放1萬美元（約7.8萬港元）補償金。