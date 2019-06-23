中國外交藍皮書：國際力量東升西降　美實施強權政治鞏固獨霸地位

中國外交部直屬研究機構「中國國際問題研究院」（國研院）上周四（20日）在北京發表《國際形勢和中國外交藍皮書（2019）》（下簡稱《藍皮書》）。 當中寫道，國際力量對比「東升西降」大勢難逆，國際權力日益由西向東轉移，而美國正試圖重構國際秩序，並利用超強實力赤裸裸地實施強權政治，全球治理機制面臨「分裂化」、「陣營化」風險。中國則始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

《國際形勢和中國外交藍皮書2019》在京發布。（網上圖片）

《藍皮書》稱，2018年國際形勢變亂交織，不確定、不穩定因素顯著增強。大國較量空前激烈，民族主義、民粹主義蔓延肆虐，保護主義、單邊霸凌主義逆流而動，世界幾近失序狀態。

《藍皮書》指出，國際格局總體依然保持「一超多強」的態勢，但是「一超」弱化、多強分化趨勢明顯，集中體現在三個方面：一是國際力量對比「東升西降」「南升北降」大勢難逆，國際權力日益由西向東轉移；二是西方壟斷國際事務的局面難以為繼，新興市場國家和發展中國家的國際地位和話語權不斷提升；三是新一輪技術革命有利於非西方國家抓住機遇後來居上，撬動大國實力對比進一步發生重大變化。

「中國始終是世界和平的建設者」

藍皮書稱，在此背景下，美國率先進行戰略調整，正試圖重構國際秩序，並利用超強實力赤裸裸地實施強權政治，借此鞏固其「一超獨霸」地位。其戰略調整卻導致大國在經貿、科技、安全、規則與秩序、地區與多邊外交領域的博弈空前激烈，歐盟、俄羅斯、日本、印度等也加快對外政策調整；同時還導致保護主義、民粹主義盛行，全球化遭遇逆風，多邊主義和自由貿易體制受到嚴重衝擊，世界經濟下行壓力增大，全球治理機制面臨「分裂化」「陣營化」風險。



藍皮書強調，中國外交在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，堅定戰略自信，保持戰略定力，發揮戰略韌性，始終高舉構建「人類命運共同體」旗幟，發揮負責任大國作用，為充滿不確定性的國際形勢注入強大正能量。「中國以自身的持續穩定發展，和負責任的大國外交舉措向世人表明，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。」