【G20大阪峰會】外交部：習近平將與俄印領導人舉行三方會晤

中共總書記、國家主席習近平將於月底（27至29日）出席在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會。中國外交部今早舉行中外媒體吹風會介紹有關情況，當中提及，習近平將會出席大阪峰會四個階段的全體會議，並出席金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤和中國與非洲國家領導人的小型會晤。

外交部部長助理張軍表示，習主席將出席大阪峰會四個階段的全體會議，參加關於世界經濟和貿易、數字經濟、包容和可持續發展、基礎設施、氣候、能源、環境等議題的討論，闡述對世界經濟形勢的看法。

此外，習近平還將出席金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤和中國與非洲國家領導人的小型會晤，就深化新興市場和發展中國家的合作、落實聯合國2030年議程等重大問題加強溝通協調；他還將與多位領導人舉行雙邊會見，推動雙邊關係向前發展。

就習近平與金磚國家領導人非正式會晤，張軍指出，中方一貫高度重視金磚國家合作，重視金磚國家機制，這次會晤重點結合G20峰會主要議題交換意見、協調立場，推動加強金磚國家合作，共同應對當前國際社會面臨的重大挑戰，維護多邊主義，反對保護主義。此外，中方也將表明對巴西籌辦巴西利亞金磚領導人非正式會晤的支持態度。

就中俄印領導人非正式會晤，張軍稱，中國同俄羅斯、同印度的關係保持著改善和發展的勢頭，中俄、中印領導人也保持著密切的交往。加強三國在全球重大問題上的協調，共同的維護多邊主義，反對保護主義，深化三國在周邊國際事務中的合作，為維護世界和平與安全做出重要的貢獻。