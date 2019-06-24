FedEx拒運送華為手機　中國外交部：美政府是混亂的始作俑者

美國科技雜誌《PC Magazine》作家塞甘（Sascha Segan）早前透露，聯邦快遞（FedEx）拒絕將一個裝有華為P30手機的包裹從英國運往美國，理由是「美國政府與中國政府之間有爭議」。 針對事件，中國外交部回應稱，FedEx應該對外作出一個合理的解釋，而美國政府以動用國家機器打壓一家中國企業，是問題的根源所在，也是混亂的始作俑者。

耿爽指，FedEx作為一家大型的跨國企業，理應對外作出一個合理的解釋，也理應對自身的行為負責。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽在今日（24日）的例行記者會上表示，這已不是FedEx第一次出現與華為有關的失誤，大概在一個多月前，該公司亦未按明址投送華為的包裹。其一再出現與華為相關的失誤，一再成為輿論關注的焦點，「我不知道聯邦快遞公司作何感想。」

耿爽指，FedEx作為一家大型的跨國企業，理應對外作出一個合理的解釋，也理應對自身的行為負責。至於FedEx是否會被列入「不可靠實體清單」，耿爽稱自己不掌握有關信息，並建議提問記者去詢問主管部門。

耿爽續指，美國政府以莫須有的罪名，濫用國家安全的概念，動用國家機器，打壓一家中國企業，是問題的根源所在，也是混亂的始作俑者。事實證明，美方的霸凌行徑不僅傷害中國企業，也傷害美國企業；不僅干擾企業的正常運作，也影響企業間的正常合作，「我要在這裡再次敦促美國政府，立即停止並糾正自己的錯誤做法，為各國企業的正常運作與企業間的正常合作創造必要的條件。」

接連出現與華為有關失誤 曾將包裹轉送至美國

早前報道，《PC Magazine》作家塞甘透露，當他要從該雜誌社位於英國倫敦的辦公室，將華為P30手機寄往美國時，在美國被FedEx擋下退回。FedEx客服代理對他稱：「2019 年 5 月 16 日，華為與其 68 家全球子公司被列入出口限制的實體名單。為客戶帶來的不便，深表歉意。」而在事件曝光後，FedEx為事件道歉，直言這是操作失誤。

而在5月下旬，華為發現有內部郵寄的包裹，被FedEx轉送至美國，事後FedEx發聲明道歉，強調只是誤寄。