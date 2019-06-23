FedEx拒運送華為手機　發聲明指是操作失誤

《環球時報》周日（23日）報道，美國聯邦快遞（FedEx）稱拒絕將一個裝有華為手機的包裹從英國運往美國，是因「操作失誤」所致，並為事件道歉。

報道引述美國科技雜誌《PC Magazine》首席分析師塞甘（Sascha Segan）表示，他再次收到FedEx的聲明，指出FedEx再為事件道歉，直言這是操作失誤。公司在聲明中並指，「FedEx可以接受及運送所有華為產品，但美國實體名單上列出的華為上市實體的任何貨物除外。」

美國科技新聞網站The Verge上周五（21日）報道，塞甘發現從《PC Magazine》雜誌社位於英國倫敦的辦公室，將華為P30手機寄往美國後，卻在美國被FedEx擋下退回。當時FedEx回應稱：「2019 年 5 月 16 日，華為與其 68 家全球子公司被列入出口限制的實體名單。為客戶帶來的不便，深表歉意。」

路透社5月28日曾報道，華為發現有內部郵寄的包裹，被FedEx轉送至美國，事後FedEx發聲明道歉，強調只是誤寄，同時遭中國當局抗議並受查。美國《華爾街日報》報道，指誤寄事件與特朗普政府封殺華為有關，但直接原因屬人為錯誤。

（環球時報／路透社）