暴力男瘋狂襲擊女子片段瘋傳　大連警方確認案發地：疑犯尚未尋獲

一段「女孩深夜在街頭遭暴力侵害」的網上片段引起公安部和全國多地警方的關注和調查。片段中一名男子對 對面而來的陌生女子施以連環襲擊，最後把女子拖離鏡頭。 由於片段只顯示事件發生在6月22日凌晨1時許，但片段來源和事發地仍未得到確實，內地網民亦十分關注此事， 甚至走出網絡，到認為是案發地點的區域調查。 最終在25日下午，遼寧看大連公安確認案件發生在市內，受襲女子臉部受傷已出院，但仍未拘捕疑犯。

女子凌晨在路上，突然遇到迎面而來的男子施襲。(片段截圖)

網傳一條閉路電視片段顯示，22日凌晨約1時，一名女孩一邊看手機一邊在街上行走。迎面而來的男子突然用拳頭重擊女子頭部，女孩隨後倒地。該男子連續用拳頭或用腳襲擊女孩的頭部和腹部，過程長達兩分鐘，期間施擊的男子又企圖脫掉女方衣物，最後，該男子拽着女子的頭髮將她拖出閉路電視拍攝到的區域。

由於片段只是顯示了事發時的時間，片段中的背景昏暗，只見到路邊有樹、一張長櫈，以及一輛沒有看見車片的私家車，無法確定事發的地點。該閉路電視的製造商杭州螢石網絡有限公司25日在官方微博回應稱，僅憑片段信息無法定位到事件發生地、發布人等細節。

大連警方於案發後3日才公佈案情，被網民批評反應慢。(網站截圖)

施擊的暴力男行為令人髮指，25日早上，公安部新聞中心、公安部治安管理局在官方微博呼籲網友轉發並徵尋線索。網民都紛紛貢獻自己的力量，希望可以盡早破案，甚至有河北網民發現片段顯示電話號碼為河北唐山區，並親身到懷疑是案發地點的唐山碧桂園公園附近，但經現場巡查後，並未發現長椅，樹木也不太相似。四川綿陽、廣東梅州、山東聊城、廣東陽江等地警方先後宣布當地未發生類似警情。

而新京報25日報道，案發地點是大連蒼山路，記者到現場視察，發現現場的地磚等細節均高度一致，又發現地上有疑血迹。終在當日下午3時半，大連公安在微博上證實，案件發生在市內，29歲姓吳的女子22日凌晨回家途中被一男子毆打，女子其後報警。經醫院診斷，遇擊女子臉部軟組織挫傷，經治療目前已出院，但警方仍未拘捕疑犯。

（綜合報道）