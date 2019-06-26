【新疆再教育營】新疆官員：職業教育見效　人民安全感顯著增強

6月25日，新疆維吾爾自治區黨委常委、副主席艾爾肯·吐尼亞孜在聯合國人權理事會第41次會議講話，介紹新疆人權事業成就和反恐、去極端化情況。 艾爾肯稱，新疆既嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又重視開展預防性反恐和去極端化源頭治理。新疆通過設立職業技能教育培訓中心，取得了顯著成效。

新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜。（網絡圖片）

艾爾肯表示，新疆經濟社會和人權事業取得巨大成就，各族人民生活水準大幅提高，宗教信仰自由得到依法保障，少數民族優秀傳統文化得到保護和弘揚。

艾爾肯強調，中國新疆把保障各族人民群眾的根本利益放在首位，既嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又重視開展預防性反恐和去極端化源頭治理。

稱學員結業後「實現穩定就業，過上幸福生活」

他說，新疆依法設立職業技能教育培訓中心，教育挽救那些受宗教極端思想感染、有輕微違法犯罪行為的人員，避免其成為恐怖主義、極端主義的犧牲品，最大限度保障公民基本人權免遭侵害。他指，經過兩年多實踐，新疆職業技能教育培訓工作取得了顯著成效：學員們逐漸擺脫了恐怖主義和極端主義的精神控制，獲得了掌握現代知識和資訊的管道，學到了一定實用技術，已有很多學員結業離校，實現了穩定就業，過上了幸福的生活。新疆近3年未發生一起暴力恐怖案件，廣大人民群眾幸福感、獲得感，特別是安全感顯著增強。

艾爾肯指出，中方願同各方在平等、相互尊重的基礎上交流探討反恐、去極端化工作，真誠邀請人權理事會主席、人權高專以及人權理事會成員國和觀察員國的代表們到中國新疆實地考察，感受美麗、真實、好客的新疆。

各國常駐日內瓦外交官和聯合國官員共500余人出席會議。

（新華社）