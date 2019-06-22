美國發表宗教自由報告　新增專節提新疆情況

美國國務院周五（21日）發表2018年國際宗教自由報告（International Religious Freedom Report）。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）特別點名批評中國、俄羅斯、伊朗和緬甸嚴重侵犯宗教自由，並指今年的報告特別新增專節提到新疆的情況。

蓬佩奧指，中國政府嚴重迫害法輪功學員、基督徒、西藏佛教徒等，又指共產黨自成立以來對所有宗教信仰表現出極端敵意，甚至以神自居。

蓬佩奧提到，曾經與部份維吾爾族人見面，但很不幸，大部份中國的維吾爾族人並無機會講出自己的故事。為了記錄新疆當地侵犯宗教自己的情況，今年的報告特別新增專節提到新疆情況。

報告引述傳媒和非政府組織估計，自2017年4月，政府將最少80萬至最多200萬人扣押於新疆的拘留中心，當中包括維吾爾族人，哈薩克族人和其他穆斯林群體成員。他們大部份是中國公民，因為宗教信仰和民族背景，受到強制失蹤、酷刑折磨、身體虐待和未經審判的長期關押。

報告亦提到香港的情況，指法輪功學員曾受到聲稱是屬於中國共產黨的組織騷擾，並在租借場地舉辦大型活動時遇上困難。香港牧師與內地牧師交流時，也因應內地規則的變更而受到負面影響。

（綜合報道）