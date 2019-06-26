華為Mate 20 X獲發進網許可證　成為中國首部合格5G手機

5G手機將在今年三季度迎來集中發布。華為官方微博周二（25日）下午發布，旗下手機Mate 20 X獲得中國首張5G手機進網許可證，編號001，並支援雙卡雙待功能，成為中國首部合格的5G手機。 內地《澎湃新聞》報道指，在5G牌照發出後，包括手機在內的5G設備只要獲得進網許可證，原則上即可上市銷售。目前5G手機上市還需要考慮電訊商的5G網絡情況，可能要到7月以後才會上市銷售。 值得留意是，華為Mate 20 X並非新推出的手機，新上市的5G版本內置有5G晶片，其餘非5G版的Mate 20 X並不能自動升級為5G版本。

華為Mate 20 X獲中國首張5G進網許可。（新浪科技）

多品牌5G手機第三季度開售

華為尚未公布Mate 20 X 5G版上市銷售的具體時間。不過，華為手機產品線總裁楊超斌日前表示，華為摺疊屏幕5G手機Mate X預期會在7月底8月初正式發布。因此，華為Mate 20 X 5G版很可能會在第三季度上市。此外，華為率先拿到工信部進網許可證，預計接下來其他品牌亦會陸續拿到進網許可證。

vivo周二（25日）上午宣布將在今年第三季度推出新款5G手機。此外，vivo還發布了5G比鄰計劃，在全國近百家體驗店展出5G手機，讓消費者就近體驗。OPPO同日下午在其官方公眾號發文稱，該品牌第三季度將在內地上市5G手機，該公司已正式向中國移動交付了首批5G樣機，且今年4月份已向中國聯通交付了5G樣機。

此前，中興手機官方在微博宣布中興天機Axon 10 Pro 5G版將在7月正式開售，這也是中國首批宣布將面向普通消費者出售的5G手機之一。

華為擁有領先全球的5G技術。（路透社）

5G手機將拓展到中低階機型

目前5G手機價格普遍較貴，讓許多消費者望而卻步。華為5G產品線總裁楊超斌認為，當新一代通訊網絡開始商用時，手機廠商會先推出旗艦機，所以價格會很高。他相信，隨着5G大規模商用，各手機廠商一定會把5G設備從旗艦機拓展到中低階機型。

楊超斌表示，今年華為的5G研發投入金額為人民幣100億元，主要用於研發人員的人力成本支出、大量儀器設備及產品開發，涵蓋華為的晶片開發和投入。

雖然美國對華為封殺，不過楊超斌指出，華為一直堅持多供應商策略，即使一個零件，都會考慮來自於不同的供應商及國家，所以就發展華為5G技術來說，並沒有甚麼影響。

（綜合報道）