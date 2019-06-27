【G20大阪峰會】習近平抵達大阪　將晤安倍晉三

據共同社消息，前往日本大阪參加二十國集團（G20）大阪峰會的中國國家主席習近平，已經於當地時間27日中午乘坐專機抵達大阪關西機場。 據悉，這是習近平2013年就任國家主席後首次訪日。

據朝日電視台消息，日本首相安倍晉三下午會和習近平舉行約一個小時的會談。朝日電視台稱，本次會談將涉及習近平此前訪朝以及中美貿易問題。據悉，今晚日方還將舉行晚宴。

日本《產經新聞》指，習近平抵達時，大阪當地正在下大雨，機場擠滿前來採訪的中國媒體。

據悉，今天大阪保安明顯加強，當局實施大規模交通管制及巡查，警員在主要車站與機場戒備，部分學校停課，商舖暫停營業。

據新華社此前消息，陪同習近平出訪的有中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

去年五月，中國國務院總理李克強訪日，此後，日本首相安倍晉三在10月訪問中國，從而實現了中日政府首腦互訪，中日關係顯著改善。目前，中日正協調習近平2020年春季國事訪問日本。