【G20峰會】王毅談氣候問題：個別國家退卻，阻擋不了世界前進

6月29日，中國國務委員兼外長王毅在二十國集團領導人大阪峰會期間與法國外長勒德里昂、聯合國秘書長古特雷斯共同舉行氣候變化問題三方會議。王毅主持會議，並闡明中方應對氣候變化的立場和主張，呼籲各方重信守諾、切實行動，為今世後代創造一個風調雨順、清潔美麗的世界。

王毅表示，中國應對氣候變化矢志不移，成果有目共睹。他強調，應對氣候變化就像跑馬拉松，既要有只爭朝夕的衝勁，也要有堅如磐石的毅力：一是堅定信念，個別國家的退卻，阻擋不了世界前進的腳步；二是堅守原則，必須堅持多邊主義，堅持公平；三是堅決行動，要將應對氣變與促進經濟發展相結合，加速綠色低碳轉型；四要堅持合作。

王毅表示，古特雷斯秘書長將于9月舉行聯合國氣候行動峰會，這是全球氣候治理進程的重要節點。中方將積極支持峰會籌備工作。

氣候變化是G20峰會議題之一，不過美國拒絕接受多個環保目標。據路透社消息，早前的G20公報草稿在美國堅持下避談協定承諾，但最新一份草稿重新表明支持2015年的《巴黎協定》。《巴黎協定》制定把全球平均氣溫升幅限制在高於工業革命前水平的2℃以內的目標，但美國2017年6月宣布退出該協定。

（外交部網站）