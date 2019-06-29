習近平簽署發布特赦令　特赦九類正在服刑罪犯　經法院裁定後釋放

國家主席習近平簽署發布「特赦令」，特赦年齡超過75歲、曾參與對外作戰、曾為國家重大工程建設作出重大貢獻等九類正在服刑的罪犯。 特赦令指示，對2019年6月29日符合條件的服刑罪犯，經法院依法作出裁定後，予以釋放。

這次是中華人民共和國1949年成立以來的第9次特赦。（資料圖片）

特赦令提到，為慶祝中華人民共和國成立70周年，體現依法治國理念和人道主義精神，根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議的決定，對依據2019年1月1日前人民法院作出的生效判決，且正在服刑的九類罪犯實行特赦：

一. 參加過中國人民抗日戰爭、中國人民解放戰爭的； 二. 中華人民共和國成立以後，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰的； 三. 中華人民共和國成立以後，為國家重大工程建設做過較大貢獻並獲得省部級以上「勞動模範」、「先進工作者」、「五一勞動獎章」等榮譽稱號的； 四. 曾系現役軍人並獲得個人一等功以上獎勵的； 五. 因防衛過當或者避險過當，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的； 六. 年滿七十五周歲、身體嚴重殘疾且生活不能自理的； 七. 犯罪的時候不滿十八周歲，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的； 八. 喪偶且有未成年子女或者有身體嚴重殘疾、生活不能自理的子女，確需本人撫養的女性，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的； 九. 被裁定假釋已執行五分之一以上假釋考驗期的，或者被判處管制的。

特赦令同時寫道，上述九類正在服刑罪犯中，具有以下情形之一的，不得特赦：

（一）第二、三、四、七、八、九類對象中屬貪污受賄犯罪，軍人違反職責犯罪，故意殺人、強姦、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質或者有組織的暴力性犯罪，黑社會性質的組織犯罪，販賣毒品犯罪，危害國家安全犯罪，恐怖活動犯罪的罪犯，其他有組織犯罪的主犯，累犯的； （二）第二、三、四、九類對象中剩餘刑期在十年以上的和仍處於無期徒刑、死刑緩期執行期間的； （三）曾經被特赦又因犯罪被判處刑罰的； （四）不認罪悔改的； （五）經評估具有現實社會危險性的。

特赦令寫道，對2019年6月29日符合上述條件的服刑罪犯，經人民法院依法作出裁定後，予以釋放。

中共建政以來第9次特赦

值得一提的是，這次是1949年中共建政以來的第9次特赦。公開資料顯示，中國政府1959年至1966年間對「確認改惡從善的蔣介石集團、偽滿洲國和偽蒙疆聯合自治政府的戰犯」進行6次特赦，1975年則赦免全部在押戰犯，2015年抗戰勝利70周年又特赦逾3萬人。