山東臨沂監獄以裝修為由多次拒家屬見王全璋　國際特赦批違反人權

內地維權律師王全璋因「顛覆國家政權罪」正在山東監沂監獄服刑，一直無法與家人見面。 監獄方面一直以監獄會見室升級改造為理由，拒絕家屬會面囚犯，國際人權組織「國際特赦」批評監獄的做法違背人權標準。

王全璋的第二封家書中，提到監獄的會見室或會在6月20日重開。(網上圖片)

於2015年「709大抓捕」中被捕、後於今年1月獲刑4年半的維權律師王全璋，今年4月29日被移送至山東臨沂監獄服刑。其後一直以會見室升級改造為由，暫停家屬會見囚犯。

王全璋妻子李文足近日公開丈夫兩封自監獄寄來的家書，王全璋先是指監獄的會見室近期正在裝修，要求李文足這兩個月不要過來，探視時也不要帶孩子來；其後第二封家書則聲稱會見室或會於6月20日完成裝修，又希望妻子不要急着來，而住在山東的姐姐王全秀距離監獄比較近，可以叫對方先來探望。

其後王全秀周一（13日）致電山東臨沂監獄，希望要求安排會見但被拒絕。李文足批評裝修會見室只是藉口和謊言，目的是阻止家屬會見王全璋。

李文足早前被阻撓到監獄會見正在服刑的王全璋一事，與美國、德國、加拿大、瑞士、荷蘭五國人權官員見面。(網上圖片)

監獄方面否認針對王全璋

監獄的工作人員指，在4月已決定對會見室進行升級，而且完成招標，五一開始裝修。強調不是說不讓家屬會見囚犯，是沒有會見場所，又指事件不是針對個王全璋，而是整個臨沂監獄所有囚犯都一樣。

國際人權組織「國際特赦」中國研究員潘嘉偉向自由亞洲電台表示，安排家屬會見是監獄的責任，臨沂監獄的安排違背了國際人權標準。又指而根據國際人權法，會見（罪犯）是家屬的權利，也能確保當事人沒有受到酷刑對待。

另外，因「顛覆國家政權罪」而被大陸判刑5年的台灣民進黨前黨工李明哲，其妻子李淨瑜去年12月中探監後，在台灣公開丈夫獄中情況。其後湖南赤山監獄以她「干擾監獄正常執法工作」為由，禁止她3個月內會見李明哲。有評論就認為，當局以拒絕探訪為手段，威脅在囚異見人士的家屬要禁聲。

（自由亞洲電台）