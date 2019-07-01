內媒：蘋果或推出中國特色版iPhone　屏幕指紋解鎖取代Face ID

據內地科技傳媒《CNMO》今天（1日）報道，蘋果公司或將為中國市場打造一款特色版的iPhone，目的是加強其在中國市場的競爭力，同時亦為挽回老用戶的流失。

報道指，蘋果將在中國推出一款特色版的iPhone。（資料圖片）

報道引述上游產業鏈消息爆料稱，按照有關人士說法，目前蘋果在中國市場5000元（人民幣．下同）以上價位的用戶流失嚴重，愈來愈多用戶選擇購買本土品牌手機，其中包括華為、OPPO和vivo等品牌。

報道透露，中國特色版iPhone將刪掉一些「加分」功能，將成本用到核心訴求上，即便Face ID非常好用，但目前中國大多數用戶還沒有面部解鎖的使用習慣，因此可能會被屏幕或背部指紋解鎖取代。不過，目前還未知這款特色版手機將於何時問世。

報道指，iPhone XS剛問世時曾帶給中國用戶不小吸引力，包括更大的屏幕、雙卡雙待、美顏自拍，這些功能似乎在強調這款手機是為中國用戶量身訂製。不過6000至10000元的售價讓很多潛在用戶望而卻步，價格成為了蘋果與中國用戶之間最大的隔閡。

中國信息通信研究院發布的最新報告顯示，2018年內地市場智能手機均價為2523元，上漲16.8%。與此同時，4000元及以上的手機僅佔13%，而國產品牌佔到3成，並呈上升趨勢。

（《CNMO》）