內地網上買「正品」iPhone變冒牌甚至組裝機？原來大多來自華強北

內地接連有市民投訴，在網購平台上買回來的iPhone，雖然網店都聲稱是「全新國行正品」、「官方正品」，但不僅機身處處瑕疵，送往蘋果門市檢測後更發現是組裝機。 經追查後，大多數此類冒牌或組裝機都是來自深圳華強北的電子市場，最便宜1000元（人民幣．下同）就有交易。深圳市監管局工作人員在周四（6日）表示會介入調查。

深圳的陳先生是其中一名受害者，其於5月時在「拼多多」上一間名為「亮劍數碼通」的網店，購買一部32 GB的iPhone 7。但收貨後，陳先生發現手機外觀有明顯刮痕、螢幕右下角凸起等問題，與網店的所稱的「全新國行正品」有明顯不同。陳先生諮詢客服，網店指是「全新官換機」（即翻新機），除了沒有聯保維修，功能、質量都無分別。

陳先生在網店「亮劍數碼通」購買的iPhone，經檢測後證實是組裝機。（南方都市報）

陳先生其後將手機送到深圳一間蘋果門市檢測，結果發現實際上手機早已超出保養期多年，不可能做到網店聲稱的「兩年質保，售後無憂」。工作人員掃描手機序列號，發現手機共有過兩次啟動記錄，第一次是在2016年9月16日，第二次則為陳先生購買前一星期。工作人員解釋，兩次啟動紀錄有可能是曾經「洗機」。此外，工作人員更指，手機序列號與其外包裝盒上顯示的序列號不同，兩者的首次啟動時間亦不一樣，明顯並非蘋果公司官方銷售的產品。

另一名受害者袁先生的情況亦類似，他花費2327元在拼多多的網店「賓賓數碼店」購買一部iPhone 7 plus，發現不妥後送往蘋果門市檢測，「這台（部）看上去是銀色的128 GB手機，現場監測系統提示該序列號是金色32 GB」。但網店卻聲稱是「官方正品」，且拼多多本身已承諾「假一賠十」。

袁先生的情況與陳先生類似，在網店買回來的「正品」iPhone是組裝機。（南方都市報）

據內地傳媒報道，即使陳先生已經投訴並獲拼多多回覆會處理，但「亮劍數碼通」仍然相安無事，甚至能夠參加本月中的促銷活動。而袁先生則被拼多多拒絕履行「假一賠十」，只有賠付200元優惠券。

內媒翻查多個投訴平台，發現早有大量消費者投訴買到冒牌或組裝機，都是在拼多多、蘇寧易購、轉轉網、唯品會等知名網購平台上；梳理裁判文書網後更發現，不少已被判刑網店，法庭文件都顯示貨源是深圳華強北的電子市場。

網上買到的冒牌或組裝機，大多貨源都是深圳華強北的電子市場。（視覺中國）

有業內人士直言，事實上在華強北隨時都可以用最低成本組裝一部熱門品牌手機。例如官方售價5399元的128GB iPhone 7 Plus，除了主機板和攝像頭外，其餘全部都可用山寨配件，只需1500元就有交易；原價3599元的32GB iPhone 7，則更只需1000元左右。

（綜合報道）