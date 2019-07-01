寧夏官場現大規模腐敗　 11官員一個月集中落馬

中共省級官場反腐持續進行，7月1日，中共反腐敗機構宣布寧夏再有兩名現任高官落馬。中紀委國家監委官網消息稱，寧夏回族自治區政協常委高振宇、王政涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

現年61歲的高振宇是回族人，曾在解放軍服役6年，後進入寧夏基層檢察系統任職。2009年從中衞上調銀川公安廳，後轉戰政協，涉及民族宗教事務。年近57歲的王政是寧夏本土官員，出身秘書系統，從石嘴山調任銀川後，有過在廣電、國土資源、統戰職務經歷。

高振宇、王政的落馬是寧夏在過去一個多月時間裏被查的第10、第11名官員。6月27日，銀川市檢察院副檢察長劉定遠落馬，24日，寧夏政協原常委吳佔東被查。6月15日， 寧夏公安廳國內安全保衞總隊總隊長王小平落馬，11日，吳忠司法局調研員張吉賀、中衞市公安局調研員曹曉源被查。

另外，5月30日、6月4日兩天，位於石嘴山的原神華寧煤集團汝箕溝無煙煤分公司原副經理白福堂、原經理江文平、原副總工程師張慶春、原黨委書記梁吉相繼被查。

雖然11人被查具體原因不明，但綜合這些官員任職履歷信息可以看出，兩人或多人各自均有交集，涉及檢察院系統、公安系統，地域則包括銀川、中衞、吳忠、石嘴山。

具體地， 高振宇與劉定遠曾在中衞市檢察院共過事，與王小平在公安廳有過交集；而王政的主政履歷跟礦產、國土資源分不開，且出身石嘴山。

縱觀中共近來反腐形勢，寧夏如此大規模的腐敗案雖然相當少見，但還是有跡可循。中共巡視組曾向寧夏主官反饋，該區存在不少問題，譬如宗教管理不善；有官員用人搞「小圈子」；有官員「帶病提拔」、檔案造假；有官員被舉報等。