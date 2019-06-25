【枯井埋屍案】反腐英雄之女失蹤29年疑遇害　家屬挖出人骨欲求證

就在湖南新晃的「操場埋屍案」的真相漸漸浮出水面之際，一起「反腐英雄郭建民女兒郭桂芳失蹤」舊案也受到廣泛關注。 據內媒報道，來自河北的郭桂芳於1990年6月失蹤，其家屬3年後在邯鄲肥鄉棉油廠後側一個枯井中發現屍骨，家屬堅稱遺骨為郭桂芳，惟要求警方鑒定遺骨未果。近日，家屬在當年事發枯井處又挖出幾塊疑似人骨，希望再次尋找有關部門鑒定。

「反腐英雄」郭建民（左）如今只能臥床養病，身體狀況很不理想。（網絡圖片）

女兒幫父親平反後失蹤

報道稱，事緣1982年，時任肥鄉縣常耳寨公社書記的郭建民發現當地選舉中存在不正常的違反民主選舉的現象，於是他向新華社揭露了選舉內幕。經過深入調查，時任新華社記者的趙德潤寫了一篇《肥鄉縣少數人用文化大革命手法把縣委書記搞下台》的內參上報中央。隨後中央成立專案組進駐肥鄉，最終幾十名縣（鄉）級官員因此受到處理，落選的縣委書記恢復了職務。

肥鄉事件兩年後，1984年，郭建民被開除黨籍、撤銷職務、停發薪資。直到1986年經郭建民不斷申訴，才被調到縣農業局技術站工作至其退休，停發的薪資隨後也全部補回。1987年，在肥鄉縣委宣傳部的黨組織會上，恢復了郭建民的黨籍。同時，郭建民的女兒郭桂芳因支持父親反映問題並常幫父親寫材料，曾被所在單位辭退。

郭建民之子、郭桂芳弟弟郭會增稱，1990年6月16日晚，郭桂芳安頓好她不足3歲的兒子，到農牧局值夜班，第二天卻神秘失蹤，郭桂芳父母當天就到肥鄉縣警局報案，但郭桂芳至今仍然毫無音訊。

郭家人認定枯井現場的屍骨是女兒郭桂芳。（網絡圖片）

家屬尋求鑒定枯井屍骨未果 公安局不予立案

而在郭桂芳失蹤的第三年，即1993年2月，在距離郭桂芳家和縣農業局大約2公里左右的油棉廠後側的一個枯井中，發現了一具女性屍體，屍體上還壓著一個磨盤大小的石頭。郭桂芳母親覺得石頭上的皮帶以及身形和頭髮都很像女兒郭桂芳。惟當天下午，郭桂芳父母再次去辨認屍體時，屍體已經不見了。

2016年10月底，弟弟郭會增向邯鄲市肥鄉區公安局法制辦公室申請公開1993年2月在肥鄉棉油廠後側枯井中發現的屍骨（郭家人認定現場的屍骨是郭桂芳）司法鑒定的相關資訊，以此來確定該具屍骨的身份。

在向政府部門申請資訊公開已超過相關規定期限並未獲回應後，2017年11月15日，郭會增以行政不作為為由向肥鄉區人民法院提起行政訴訟，請求出具公開司法鑒定資訊。當時郭會增勝訴，但公安局拒不執行。此外，公安局否認郭桂芳父母報過案，並至今不予立案。公安局稱，依據刑法相關規定，該案件已過了20年追訴期。

家屬近日再挖出屍骨求真相

湖南「操場埋屍案」引發輿論強烈關注後，郭會增近日來到當年枯井處，在媒體見證下，費時一天一夜，調來挖掘機在枯井30米處挖出骨頭，尋求相關部門鑒定，希望能舊案重提，事件仍在發展中。

而連日來，2宗疑似打擊報復反腐人士的殺人埋屍案真相不斷浮出水面，亦引起網民熱議：

「感謝掃黑除惡，讓這些事情能夠追溯，能夠給世人一個公道，或者給同樣犯下罪惡卻逃脫的人一份震懾。」 「其實世上最殘忍的不是兇猛的動物，而是喪盡天良的惡人。」 「如今的進步更多要歸功於輿論監督，沒有爆出來的事情就沒人管了。」 「還有多少個「失蹤」的埋骨人還在不見天日的地下無法沉冤得雪？」 「好恐怖的社會！居然隻手遮天。」

（大白新聞、上游新聞、中國新聞週刊）