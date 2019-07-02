中央督導組「掃黑」走錯房間　「巧遇」一公安局長聚眾賭博

中央掃黑除惡第12督導組從6月3日進駐陝西省督導，至7月2日結束，期間於6月13日深入西鄉縣開展督導工作。 但就在督導組離開西鄉縣的第二天，即6月14日，該縣公安局局長、檢察院長、自然資源局長等人竟在一間酒店後樓聚眾賭博，被督導組當場抓獲。

陝西西鄉縣公安局局長席東興目前已被被免職。（網絡圖片）

據內媒《華商報》報道，事發當天，中央督導組正好帶領省市有關人員到酒店抓捕涉黑涉惡嫌疑人。有知情人士透露，督導組當時敲錯門，卻發現該縣公安局長等人正在賭博，查獲賭資3.8萬元人民幣。

據悉，當日是周五，屬於工作日，督導組當場怒斥，「掃黑除惡關鍵時刻，公安局長竟聚眾賭博。」隨後將參與賭博的眾人拘留。

參與賭博的還有該縣檢察院檢察長王建慶，目前已辭職。（網絡圖片）

報道稱，事發後，西鄉縣公安局局長席東興於6月20日被免職。同一天，一同參與賭博的檢察院檢察長王建慶辭職，自然資源局局長屈翔被停職。

而在賭博案發地酒店後樓，有職員表示，這座三層小樓屬於酒店的辦公樓，平時都有專人看守，但樓內也有吃飯的包間和休息室。對於西鄉縣三名官員在這裏被抓一事，該職員諱莫如深，不願透露更多資訊。

（華商報）