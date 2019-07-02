【立法會衝擊】外交部駐港公署：「少數國家」干涉內政、雙重標準

昨（1日）晚，有部分民眾衝擊立法會，警方最終在深夜清場。 事件在國際社會亦引起關注，美國總統特朗普較早表示，對於香港的不穩情況感到「非常傷感」。 針對歐美國家就事件表態，外交部駐香港公署負責人表示強烈不滿和堅決反對，直斥為「雙重標準」、「選擇性失明」、「粗暴干涉香港事務和中國內政」，要求有關國家立即停止損害中國主權安全和香港繁榮穩定的錯誤言行。

71遊行後，有示威者進入立法會會議廳，並以黑漆噴向香港區徽。（曾梓洋攝）

外交部駐港公署負責人指，一些「極端激進分子」衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，嚴重踐踏香港法治，破壞社會秩序，是對「一國兩制」底線的公然挑戰。公署對此表示極度憤慨和強烈譴責，堅決支持特區政府依法追究暴力犯罪分子的刑事責任。

該負責人表示，暴力犯罪分子罪行確鑿、令人髮指，任何有良知、講法治的人都應義憤填膺、同仇敵愾。少數國家和組織故意混淆和平遊行和暴力犯罪，視而不見、顛倒黑白，不僅不反對和譴責，反而還在道貌岸然地奢談所謂自由權利，要求確保暴力犯罪者的「和平抗議的權利」，為暴力犯罪分子撐腰打氣、搖旗吶喊。

斥「選擇性失明」 另有不可告人目的

該負責人反問，「你們一直標榜的『法治』精神去哪了？」「你們國家發生大規模示威活動時，警察毫不猶豫出動防爆車，高壓水龍、警棍、催淚彈、橡皮子彈一起上陣，大規模拘捕抗議者，卻為何對香港的暴力犯罪分子如此寬容？對他們肆無忌憚的暴力罪行『選擇性失明』？」稱其標榜希望「香港保持繁榮穩定」，但世人看得清清楚楚，他們另有不可告人的目的。「這種『合則用、不合則棄』的雙重標準把戲已被看穿，以自由和人權為幌子乾預他國內政的虛偽面紗必須揭下。」

該負責人強調，香港是「中國的香港」，中國政府和人民堅決反對任何國家、任何勢力以任何藉口干預香港事務，絕不會坐視外國勢力肆意損害中國主權安全和香港的繁榮穩定。再次敦促有關國家立即停止錯誤言行，立即停止縱容暴力犯罪，立即停止插手香港事務和中國內政，「否則必將搬起石頭砸自己的腳。」