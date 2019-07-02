【G20峰會】王毅：習近平向特朗普提出在適當時間放寬對朝鮮制裁

國務委員兼外交部長王毅表示，在日本大阪舉行的二十國（G20）峰會期間，國家主席習近平向美國總統特朗普介紹中方在朝鮮半島問題上的原則立場，並建議美方在適當時間放寬對朝鮮的制裁。

王毅稱，6月30日，美朝領導人跨越軍事分界線在板門店舉行第三次會談，是回應民心所盼之舉。（資料圖片）

王毅今日（2日）和墨西哥外交部長埃布拉德共同會見記者時表示，G20大阪峰會期間，習近平向特朗普介紹中國在半島問題上的原則立場，建議美國與朝方相向而行，包括在適當時間放寬對朝鮮的制裁，通過對話找到解決彼此關切的辦法。習近平還與韓國總統文在寅交換意見，支持韓國繼續為此做出努力。

王毅稱，6月30日，美朝領導人跨越軍事分界線在板門店舉行第三次會談，是回應民心所盼之舉，是順應時代潮流之舉，表明兩國領導人都致力於通過對話談判來解決問題，是朝著正確方向邁出的重要一步。中方對此表示歡迎和支持，並期待朝鮮半島今後能向世界傳遞更多的好消息。

朝鮮半島冷戰殘餘早該結束

王毅指出，世界已經進入21世紀，但半島卻依然存有冷戰殘餘，各方之間的敵視和互不信任制約著半島和平穩定和無核化進程。「這種不正常的現象早該結束了。」

他強調，半島局勢如今再度出現難得的和平機遇，希望美朝雙方能將兩國領導人的政治意願盡快轉化為對話談判的實質進展，按照分階段、同步走的思路加快推進政治解決進程，早日實現半島長治久安。