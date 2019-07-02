【立法會衝擊】外交部：堅決反對有關國家干涉香港事務

有部分民眾昨（1日）晚衝擊立法會，警方最終在深夜清場，事件亦引起國際社會關注，不僅登上國際各大傳媒頭版，美國總統特朗普亦指出，對於香港的不穩情況感到「非常傷感」；英國外相則說，對示威者爭取自由深表同情，雖然不支持暴力，但理解示威者的憂慮。 對此，外交部發言人耿爽今天（2日）在例行記者會上表示，中方對有關國家「粗暴干涉香港事務和中國內政」表示強烈不滿和堅決反對，再次告誡有關國家謹言慎行。

大批示威者昨日衝入立法會，在主席台後留下不滿的字句。

耿爽說，中方近來已多次就香港修例問題向英方闡明立場，並就英方不當言論提出嚴正交涉。但英方無視中方立場，頻頻對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，要求英方深刻反思錯誤言行的後果，立即停止以任何形式干預香港事務和中國內政。

至於特朗普今天表示，事件反映「香港市民追求民主」，但「有些政府卻不想要民主」，耿爽就指「有些政府」到底是指誰要去問美方，「他們說的這些話，他們應該負責出來解釋」。

耿爽又指，若事件發生在美國或歐洲，「他們會怎麼處理，會聽之任之嗎？大家在電視上都看到過美國和歐洲警察對待暴力行為的執法場景。為甚麼同樣的事情發生在香港，他們不但不反對和譴責，還要跳出來說三道四、指手畫腳，貌似公允地鼓吹和平抗議的權利，呼籲避免暴力行為。這完全是赤裸裸的雙重標準，極其虛偽醜陋！」

指「官逼民反」說法顛倒黑白

耿爽表示，7月1日發生在香港特區的是暴力衝擊立法會大樓、肆意損壞立法會設施的行為，是踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為，這個性質是非常明確的，中央政府對此予以強烈譴責，並堅決支持香港特區政府和警方依法處置該事件。至於「官逼民反」則是「對發生的事實的顛倒黑白的說法」。

耿爽說，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，有關國家不得以任何方式干預香港內部事務，不得以任何形式為暴力違法分子撐腰壯膽，不要發出任何誤導信號，不要作出任何錯誤舉動。

他強調，中方維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，維護香港繁榮穩定的決心堅定不移，堅決反對外部勢力干預的態度堅定不移。

（綜合報道）