【章瑩穎案】嫌犯律師要求推遲量刑審判　稱審查檢方證據需時

美國伊利諾州中部地區聯邦法院陪審團6月24日裁定，基斯滕森2017年綁架和謀殺中國訪問學者章瑩穎的罪名成立，原定於下周一（8日）開始的量刑審判。基斯滕森將面臨死刑或終身監禁的量刑。 但其辯護律師本周二（2日）表示，他們需要更多的時間來審查潛在的證據，要求推遲基斯滕森的量刑審判。

庭審現場漫畫圖。（網絡圖片）

據美國中文網報道，在2日提交的一項動議中，基斯滕森的辯護律師要求聯邦法官排除檢察官計劃提出的「受害者影響證據」，或者將判決的開始日期推遲到月底。

這些證據包括章瑩穎自己的幾個視頻影片，以及她的住所、學校和7個朋友的錄像採訪。辯護律師聲稱他們需要更多時間將這些影片從中文翻譯成英文，如果允許這些影片作為證據，則要求將審判推遲至7月29日。

「這些證據以前都沒有向辯方透露過，」聯邦辯護律師在動議中寫道。「辯方還以書面形式並在2019年6月27日的未決動議聽證會中指出，視頻是中文的，為了讓辯方能夠獲得其內容的獨立翻譯，訴訟延期是必要的。」

雖然檢察官只計劃為陪審團播放約30分鐘的錄像，但辯方律師表示，檢方提供的文件包含「大約60GB的信息，其中包括由143個獨立文件組成的27個文件夾」。而且因為這些是視頻，而不是書面文件，翻譯過程要花費更多時間。

而基斯滕森的辯護團隊稱，翻譯每一小時的視頻需要大約五個小時的工作時間。「因此，總共需要85個小時的工作時間，」他們在動議中說。「鑒於所有翻譯人員已經確定的專業承諾，完成工作大約需要四周時間。」

章瑩穎的家人。（網絡圖片）

據報道，6月25日，辯方律師曾向法庭提出一項動議稱，章瑩穎的家人在庭上作證時指控基斯滕森拒絕提供幫助。辯方律師表示，「這是不準確的證詞」，不準確的證詞會給陪審團留下被告拒絕提供任何幫助的印象。辯方指出，在基斯滕森被捕的六個月內，他同意認罪，提供受害者遺骸的位置，並願意接受終身監禁的處罰。

章瑩穎家屬代理律師王志東轉發的章瑩穎家人聲明則稱，我們對被告的聲稱表示懷疑，因為他過去曾經多次撒謊，沒有任何事情阻止被告認罪。

當地媒體《新聞公報》的報道就指出，辯方提出這項動議旨在為接下來的量刑階段作鋪墊。

（美國中文網、中新網）