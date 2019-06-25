【章瑩穎案】基斯滕森綁架謀殺罪名成立　章家人相擁而泣

美國伊利諾州中部地區聯邦法院陪審團24日裁定，基斯滕森2017年綁架和謀殺中國訪問學者章瑩穎的罪名成立。 在宣告有罪裁定後，章瑩穎的家人相擁而泣，其家人聲明稱：「我們的願望永遠都是找到瑩穎，帶她回家。我們不會放棄。」 據悉，目前章瑩穎遺體仍沒有被找到。

章瑩穎的家人宣讀聲明。（網絡圖片）

這項裁定是12名陪審員組成的陪審團一致做出的。根據裁定，基斯滕森面臨三項指控：將章瑩穎綁架致死；向美國聯邦調查局謊稱章瑩穎失蹤那天他不在現場，而是在打遊戲和睡覺；向聯邦調查局撒謊，稱自己當天的確用車載過一名亞洲女性，但是不久就讓她下車了。

據了解，基斯滕森將面臨終身監禁或者死刑判決。

美聯社發自現場的報導稱，在陪審團宣讀罪名成立的裁決時，嫌犯基斯滕森直視前方，面無表情。

在宣告有罪裁定後，章瑩穎的家人相擁而泣，在法庭外，父親章榮高用嗚咽的聲音向等候多時的媒體朗讀了一份中文聲明：

「我代表我們親愛的女兒，我的妻子、兒子和我自己，感謝陪審團為伸張正義所作的第一步。我們感謝檢察官、伊利諾大學的警官、FBI探員，和所有在本案的調查和庭審中提供幫助的人。我們感謝在中國、美國和世界各地幫助和支持我們的朋友們, 尤其感謝香檳和皮奧利亞華人協會和教會的朋友們為我們生活上提供的幫助。兩年來，我們每天都想念著瑩穎。直到今天，我們也無法想像如何在沒有她的情況下度過餘生，言語無法描述我們的痛苦和煎熬。我們希望並且相信審判最終會為瑩穎和我們帶來正義。我們的願望永遠都是找到瑩穎，帶她回家。我們不會放棄。」

章瑩穎的家人接受采訪。（網絡圖片）

法庭將在7月8日繼續進行聽證，量刑階段庭審預計將持續兩周，由於該案檢方尋求被告死刑，因此陪審團必須再次達成一致意見，決定是否適用死刑。如有一人持不同意見，嫌犯將不被處以死刑。

持續關注此案的美國媒體分析認為，在基斯滕森被判定有罪後，在接下去是否要判處死刑的量刑階段，仍存在諸多不確定的因素。

（綜合報道）