梁家輝執導《深夜食堂》終獲批內地上畫　環時加持：展現中國味

日本漫畫《深夜食堂》受到中國讀者歡迎，繼內地翻拍「黃磊版」電視劇後，梁家輝亦自編自導全新電影版。 雖然梁家輝版的《深夜食堂》早在2017年已經宣布製作，原預計於去年（2018年）上畫，卻遲遲未獲批檔期。直到昨日（2日），片方才正式宣布會於8月30日上畫。

梁家輝執導《深夜食堂》終獲批內地上畫。（電影海報）

資料顯示，梁家輝版的《深夜食堂》是他初次執導的電影，並同時飾演主角「店舖老闆」的角色，其他演員包括劉濤、楊祐寧、魏晨等。該片早在2017年宣布製作，片方流出的電影海報寫道「2018 等你-不打烊」，顯示原來預期2018年在內地上畫。

該片雖然早已完成，在內地卻一直未有上畫的消息，似乎未能排到映期。直到昨日（2日），片方正式公開「夜百味」預告和「不打烊」海報，宣布定檔8月30日，終落實內地上畫。

《環時》大讚梁家輝：眼神中隱藏著無限故事

此外，在落實上畫後不久，官媒《環球時報》即刊文「加持」，稱本片陣容強大堪稱年度之最，演繹百味人生，樣樣皆是中國觀眾們熟悉的家常味道，瞬間喚醒食客們對家味的溫暖記憶，「力求接近漫畫的同時也具有中國人的忠厚。」

文章又指，梁家輝想給中國觀眾展現一個充滿中國味的深夜食堂，「做一些中國的食物，講一講中國老百姓的故事。」更稱讚他在片巧用過往經驗揣摩角色的細膩情感，進而準確傳遞給演員，「眼神中隱藏著無限故事，令觀眾更為好奇。」

值得一提的是，《深夜食堂》獲批內地上映，正值梁家輝七一前夕在「撐警集會」上表達立場後的短短數日。因此亦有人質疑，這是內地官方對他的「回贈」之一。