中國交通運輸部：將馬六甲海峽安保提升至最高級

7月3日，一份由中國交通運輸部辦公廳發布的《關於將航行於及擬駛往馬六甲海峽的中國籍國際航行船舶保安等級提升為3級的通知》在網絡廣泛流傳。據悉，大陸多家船公司確認，的確收到該通知，並已采取相關應對措施。

這份發給各國際航運公司、各直屬海事局的《交通運輸部辦公廳關於將航行於及擬駛往馬六甲海峽的中國籍國際航行船舶保安等級提高為3級的通知》稱，安保升級時間從2019年7月2日22時起，截止時間另行通知。

根據中國國際船舶保安規則中的相關規定：傳播保安等級從低到高分為3級。保安等級1：是指應當始終保持的最低防範性保安措施的等級；保安等級2：是指由於保安事件危險性昇高而應在一段時間內保持適當的附加保護性保安措施的等級；保安等級3：是指當保安事件可能或者即將發生（儘管可能尚無法確定具體目標）時應在一段有限時間內保持進一步的特殊保護性保安措施的等級。

中國近年對馬六甲海峽多有關注。圖為中國和馬來西亞舉行的和平友誼2016軍演。（資料圖片）

據悉，本次通知中擬將船舶保安等級為3級，同時也是最高級，此前霍爾木茲海峽油輪被襲擊後該地區的保安等級也才被定位2級，因此3級這個保安等級極為罕見。

有大陸航空公司表示，這應該引起所有相關船舶、船東、以及海員的重視。

馬六甲海峽是通往中國南海地區的交通要道，具有巨大的經濟、軍事意義。

資料顯示，馬六甲海峽是世界上最繁忙的海峽之一，無論在經濟或軍事上，都是很重要的國際水道。經馬六甲海峽進入中國南海地區的油輪是經過蘇伊士運河的3倍、巴拿馬運河的5倍，中國大陸大部分的石油進口都要經過馬六甲海峽。

值得一提的是，目前正值中國南海軍演的最後一天，中國日前將南沙與中沙群島之間公海2.2萬平方公里劃為「禁航區」。

（多維新聞）