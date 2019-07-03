李彥宏：百度已向開發者開放200多項AI核心能力　加速產業智能化

7月3日，百度AI開發者大會在北京國家會議中心舉行。百度董事長、CEO李彥宏表示，百度大腦已向開發者開放200多項AI核心能力，加速產業智能化。

李彥宏表示，技術是百度的信仰，「用科技讓複雜的世界更簡單」是百度的使命。（視覺中國）

在介紹自主泊車方案時，李彥宏通過手機App召喚車輛實現遠程啟動，自動開出地庫。其後通過「小度」車載系統，李彥宏與車內的吉利集團董事長李書福現場連線，雙方宣布百度與吉利將達成戰略合作，從吉利博越PRO開始，吉利汽車將開始全面搭載融合小度車載交互系統的GKUI19系統。

在AI尋人方面，李彥宏稱該項目啟動至今，用戶發起的照片比對已經超過20萬次，百度已經幫助超過6700個家庭重新團聚，未來百度AI尋人就會覆蓋民政部全國1600家救助站。

演講最後，李彥宏表示技術是百度的信仰，「用科技讓複雜的世界更簡單」是百度的使命。「百度人在技術創新的同時，也在積極用技術去解決多種社會問題，用科技讓世界變得更美好。」

值得一提的是，李彥宏演講期間，突然有觀眾突然衝上演講台，用樽裝水在李彥宏頭部淋下。他遇襲後先是一呆，擦一擦身上的水後用英語問道：「What's your problem？」（你有咩問題？）：