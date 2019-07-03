【逃犯條例】外交部再批英外相涉港言論：自作多情、厚顏無恥

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）連日就香港議題發聲，表達對中國政府的不滿。 對此，中國外交部連續3日予以回應。發言人耿爽今天（3日）稱，英方對回歸後的香港，一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂的責任。「英方動不動就以守護者自居，這純粹是自作多情、癡心妄想。」耿爽還說，「香港居民的自由是英方爭取來的」這種說法是厚顏無恥。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）7月2日表示，在對香港有關自由的承諾上，英國不會妥協。他並警告中國說，鎮壓不是解決危機的方法。（路透社）

耿爽在例行記者會上表示，中方已經連續兩天對侯俊偉先生涉港言論做出了回應，表達了中方的強烈不滿和堅決反對，「但他似乎還沉浸在昔日英國殖民者的幻想中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中，依然不思悔改，繼續信口雌黃。」

耿爽指出，隨著香港回歸中國，聲明中所規定的與英方有關的權利和義務已經全部履行完畢，1997年7月1日，中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和《基本法》對香港實行管治，英方對回歸後的香港，一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂的責任。「英方動不動就以守護者自居，這純粹是自作多情、癡心妄想。」

有示威者在立法會大樓內掛起港英旗。（香港01）

耿爽還說，「香港居民的自由是英方爭取來的」這種說法是厚顏無恥，並反問道：「在英國對香港進行殖民統治期間，香港有何民主可言？港人連上街遊行的權利都沒有。」他又強調，是在香港回歸之後，中國政府依照憲法和《基本法》，切實貫徹落實「一國兩制」、港人治港、高度自治方針，保障香港居民依法享有前所未有的民主權利和自由。

耿爽強調，香港事務純屬中國內政，任何外國組織、政府組織和個人都不得以任何方式干涉。（資料圖片）

耿爽又稱，7月1日在香港特區發生的暴力衝擊立法會事件，是踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為。侯俊偉先生罔顧事實，稱特區政府是在鎮壓，這完全是在顛倒黑白。並再次反問：「如果英國議會被圍攻、被闖入、被破壞，英方會聽之任之 、坐視不管嗎？如果像侯俊偉先生所說那樣，這就是所謂的民主，他是否認為嚴密把守英國議會的員警應該撤走，讓常年站在議會對面的示威者進入議會？他是否也認為英國警方處理2011年8月發生在倫敦的騷亂是鎮壓呢？」

他最後強調，香港事務純屬中國內政，任何外國組織、政府組織和個人都不得以任何方式干涉，「希望英方特別是侯俊偉先生，不要再不自量力、粗暴干涉香港事務，這註定是徒勞的。」

（澎湃新聞）