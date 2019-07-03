【無妄之災】貴州10歲男童從七樓拋下滅火筒　中年婦被擊中身亡

無妄之災！貴州貴陽袁姓中年女子，被一名10歲男童從7樓拋下的滅火筒擊中頭部，不幸身亡。

滅火筒從天而降，擊斃婦人。（網上圖片）

事件發生於7月2日下午5時左右，在貴陽「中國鐵建國際城小區」，G1棟小賣部老闆娘袁女士走在路上期間，突然被天上掉下來的滅火筒擊中頭部，身受重傷。有目擊者表示，她在送院途中已經身亡。

警方接報到達現場處理。經查發現，將滅火筒拋下的是一名家住七樓的10歲男童，他已經被警方帶走調查。不過，內地法律規定，十四周歲以下兒童犯罪不會被追究刑事責任，料涉事男童將不會受到刑事處罰。

死者兒子表示，有物業管理人員對他說，砸死母親的滅火筒已是當日從天扔下的第二個。之前一個滅火筒掉落時，所幸樓下無人。但大概半小時後，母親被第二個滅火筒砸中。另有業主表示，事發地點不時有高空擲物事件發生。

事件引起網民憤慨，直指「熊孩子」不能輕恕，要把他們一家罰到傾家蕩產：