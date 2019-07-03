貴州高考生被洪水沖走遇難：家人指其為救人　已申請「見義勇為」

貴州銅仁市沿河縣日前暴雨成災，洪水侵襲城市街道，導致至少2人遇難、4人失蹤。一段時長約2分鐘的影片在當地網絡流傳，顯示在孩童的尖叫聲中，有一名黑衣男子在洪水中奮力行進，之後便不見蹤影。 經家人事後比對，這名男子是當地一名19歲的肖姓高考生，今屆高考成績超出該省重點本科線69分，而他的遺體上周二（6月25日）被打撈上岸。 肖男的家人指，他一定是想去救人才下水，並已向當地街道辦事處提交「見義勇為申請書」，等待相關部門調查判定。

遇難的肖姓高考生（左圖黑衣、右圖）。

影片顯示，渾濁的洪水從街道上游滾滾而來，一陣孩童的尖叫聲穿破嘈雜的雨聲。影片第35秒時，畫面左下角突然出現一名黑衣男子，只見他在洪水中奮力起身，抓住一輛白色私家車的後視鏡，爬上車前蓋，接着抓住車旁房屋的一根欄杆，踏入有藍色鐵皮棚的院牆，之後便不見蹤影。

附近多位居民表示，當時只看到兩名孩童和大人被沖走，並沒有注意到鐵皮棚下的情況。內媒記者現場走訪比對發現，肖男疑似掉入位於兩幢房屋之間的涵洞內。

沿河縣委宣傳部透露，孩童的母親被警員及時解救，兩個孩子目前仍失蹤，肖男的遺體則在烏江下游被發現並打撈上岸。

家人：他聽到孩童哭聲出門救人

肖男遇難後，其家人向內媒記者指出，他明明可以逃生，但聽到鄰居家小孩驚恐的哭聲，想去救人才做此舉動。

肖男的妹妹說，以哥哥1.7米的身高，藉助房屋後牆和左側樓梯逃生非常容易。他的父親則說，家人綜合所有情況認為，肖男當時原本打算從後牆窗戶逃生，但是聽到了外面小孩的哭聲，又義無反顧地出門救人。

目前，肖男的家人向當地街道辦事處提交了見義勇為申請書。7月2日，沿河縣委宣傳部相關負責人透露，對於肖男家屬反映的情況，相關職能部門將進行調查，待結果出來後判定其是否符合見義勇為。

（紅星新聞）