【章瑩穎案】辯方推遲量刑審判動議被駁回　下周一照常開庭

美國伊利諾州中部地區聯邦法院陪審團已裁定，基斯滕森2017年綁架和謀殺章瑩穎的罪名成立，原定於下周一（8日）開始的量刑審判。基斯滕森將面臨死刑或終身監禁的量刑。但辯方律師兩次向法庭提交動議，要求排除檢方的部分證據，或者推遲量刑階段審判時間到本月29日開始。 對此，法官於周三（3日）駁回了辯方的動議，量刑階段的審判維持原定時間開始。

此前庭審現場漫畫圖。（網絡圖片）

據悉，辯方此前提出延遲的理由是，檢方在量刑階段將要呈現的證據中包括對章瑩穎7位朋友的採訪等，而這些視頻時長共計17小時，且都是用中文進行的。由於部分視頻拍攝於8個月之前，辯方亦認為檢方在開庭前1周內提交這些新證據，存在證據突襲的嫌疑。辯方律師要求排除這部分證據，或者允許辯方足夠時間聘請己方人員將這些證據翻譯出來。

但法官駁回了辯方律師的動議，同時要求檢方律師盡可能提供量刑階段證據中已經有譯文的部分。關於是否需要根據可能出現重複而限制中文證據的數量和時間，留待庭審期間裁定。

美國法院再次公布部分檢辯雙方的展示物，其中包括有章瑩穎的日記，可見她於2013年1月15日在扉頁上寫道「我想，讓我寶貴的年華和足跡，都一直留著，給明天，給現在，和過去的自己」。（美國中文網）

章瑩穎家屬代理律師王志東指出，被告律師利用各種理由和藉口要求推遲審判，已經是他們慣用的伎倆。對於他們的這種做法，實際上並不奇怪。他表示，相信檢察官一定是按照法庭訴訟程序規定的時間遞交了量刑階段的證據清單。而嫌犯律師的要求，會被檢方的語言學專家證明是不必要的。

王志東還稱，辯方的要求忽略了陪審團18個人在今後近2個月時間的可能的安排，將審判推遲三個星期在實際操作中是沒有可能的。法官當機立斷的裁決是意料之中的事情。

王志東說，章瑩穎家人對辯方律師這種無所不用其極的「伎倆」，表示憤怒與不齒。

基斯滕森面臨終身監禁或死刑。（資料圖片）

據此前報道，由於本案為綁架致人死亡罪，其刑罰僅有終身監禁或死刑兩種可能性。根據聯邦法律，須由陪審團做出是否適用死刑的決定。而與定罪階段類似，控辯雙方律師將就量刑問題再一次進行舉證質證，陪審團亦須就死刑判決達成一致意見。

（中新網）