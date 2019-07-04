周永康兒媳接受美媒訪問：公開發聲後獲准見夫　但仍遭限制出境

美媒《華爾街日報》周二（2日）刊登了對前中共政法委書記周永康的兒媳、美國公民黃婉的採訪。黃婉在採訪中透露，自己在公開發聲後情況有所改善，獲准與丈夫見面。不過她目前仍然被限制出境。

黃婉日前透過Twitter帳號「WanHuang2」指，自己在北京接受社區矯正，滯留中國已有5年。她還貼出一張解除社區矯正證明書的照片，內容顯示她因職務侵佔罪，被判處有期徒刑2年半、緩刑3年，緩刑期間被執行社區矯正，於2019年6月6日期滿。

然而在矯正結束前2天，黃婉因涉及房屋租賃的民事糾紛被起訴，目前被限制出境。她表示，這一起訴只是當局不讓自己出境的藉口，「非常荒謬」。

黃婉周二（2日）在上海接受《華爾街日報》採訪，說自己狀況良好，並透露當局在自己公開發聲後做出的退讓。儘管當局還是不允許她會見公公周永康，但他們已經准許自己與丈夫周濱的例行會見。

黃婉的Twitter頭像是自己寫的書法「風雨中抱緊自由」。

資料顯示，黃婉多年來與周永康的其他親屬一樣，一直利用周永康的權力和地位謀利。她曾協助丈夫周濱和自己的母親進行中石油內幕交易，並擔任中國石油天然氣集團公司的供應商公司的董事長，隨後捲入中石油腐敗案。

周永康2013年底落馬後，周濱因「非法經營罪」被判處有期徒刑18年，黃婉本人則因職務侵佔罪被判緩刑。自從去年底在Twitter發聲以來，黃婉不斷向外界披露她和家人所遭受的酷刑，對自己「享受特權時對法制建設的無所作為」表示懺悔，還對周永康在位期間倍受迫害的維權者和他們的親屬表示道歉。她在Twitter上寫道，自己發聲的目的是「讓當權者有所警醒」。

黃婉Twitter轉發大量支持美國總統特朗普、香港反修例的貼文，展現的立場儼然與一些海外民運人士幾無分別。

黃婉6月16日還在Twitter上稱讚香港200萬人反修例遊行：「香港人民太棒了！全世界人民為你們感動！加油香港。」 她的Twitter頭像則設為自己的書法作品，上書「風雨中抱緊自由」。她還轉發大量支持美國總統特朗普、香港反修例的貼文，所展現的立場儼然與一些海外民運人士幾無分別。

目前，周永康以受賄罪等多項罪名被判處無期徒刑，被關押在秦城監獄中。周永康的長子周濱則以非法經營罪被判處18年有期徒刑，亦在服刑中。

（綜合報道）