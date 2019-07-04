【事故頻發】青島地鐵1號線地盤塌陷　一名工人失蹤

曾於今年5月發生致命意外，並在上月爆出偷工減料醜聞的青島地鐵，1號線工程期間再次發生地盤塌陷，一名工人失蹤。

青島地鐵1號線勝利橋站施工圍擋處發生塌陷，直徑約10米。（微博）

事件發生於今日（4日）上午9時50分，青島地鐵1號線勝利橋站施工圍擋處發生塌陷，直徑約10米。塌陷處下方無施工人員，但地面有一名工人失蹤。青島地鐵表示，現場正在全力以赴組織搜救和搶險。

另有目擊者表示，現場已經封鎖，無法進入塌方現場。

承建商上月自爆偷工減料

涉事的青島地鐵1號線早前曾爆出偷工減料醜聞。6月27日，青島地鐵1號線外部電力管道配套工程的承建商，突然在網上自爆工程在鋼筋間距、錨固和混凝土墊層等均存在質量問題。比如，他們為節省耗材，將原本圖紙規定的20厘米鋼筋間距加長為23厘米或25厘米，此外，90度錨固與混凝土墊層也都存在不同問題。

而在今年5月底，青島地鐵亦發生致命工程意外，4號線一處施工段發生坍塌，5名工人被困，後確認死亡。

另外，去年12月20日，位於嶗山區的地鐵4號線一處施工工地發生一宗生產安全事故，導致1人死亡。此外，2015至2018年間，青島地鐵2號線曾出現過兩次塌方。