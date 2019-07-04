【立法會衝擊】中國駐英使館：劉曉明向英方要求停止干涉香港事務

英國外交部在當地時間周三（3日）下午傳召中國駐英大使劉曉明，就他批評英國政府因應香港問題表態的言論解釋。 對此，中國駐英大使館回應道，劉曉明在會見期間向英方表達不滿，並要求立即停止干涉香港事務和中國內政。

中國駐英大使劉曉明。（視覺中國）

中國駐英大使館發言人表示，劉曉明7月3日應約會見英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald），雙方談話沒有涉及劉曉明舉行的記者會。

該發言人稱，在談及香港問題時，劉曉明指出，近一個時期，英方一再就香港問題發表不當言論，干涉香港事務，特別是在極端激進分子以極為暴力的方式衝擊香港立法會大樓後，英方還繼續說三道四，為暴力違法分子撐腰打氣，甚至試圖干擾香港法治，阻撓特區政府將肇事者繩之以法。「我們對英方粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。中方已就此向英方多次提出嚴正交涉。」

劉曉明強調，香港是中國的特別行政區，不是英國殖民統治下的香港。香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。「我們要求英方深刻反省錯誤言行的後果，立即停止以任何方式乾涉香港事務和中國內政，停止干擾香港法治，停止阻撓香港特區政府依法懲治暴力違法分子。」