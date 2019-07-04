【衝擊立法會】駐英大使劉曉明：英國政府在香港問題「站錯邊」

中國駐英國大使劉曉明周三（3日）表示，英國政府在香港問題上「站錯邊」，又指倫敦方面干預香港事務導致中英關係受損。

劉曉明就香港民眾7月1日衝擊立法會大樓一事表態，指有關行為是由極度激進份子策動，但被問到究竟由誰指使時，他只稱不會評論個別傳聞。

他又批評英國政府對香港問題作出錯誤評論，認為對方干預中國內政，稱香港已經回歸祖國懷抱，當地不再由英國管治，因此呼籲英國認真考慮對香港事務的言論和後果，別再插手干預香港。而當地示威的其中一條導火線－《逃犯條例》問題，他說會交由港府決定如何處理，又相信他們有能力解決暴力事件。

對於英國新首相上台在即，劉曉明指只要對方及新政府遵守原則，他不認為雙方關係會有任何影響，但一旦這些原則受到侵犯，中英關係就會有問題。

侯俊偉：尊重《中英聯合聲明》有助兩國建立良好關係

英國首相熱門人選、前外相約翰遜（Boris Johnson）同日較早時曾表示，自己完全支持香港市民，又警告中國不應拋棄對香港實施的一國兩制。而另一首相人選、現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）則回應指，英中的良好關係建基於互相尊重及遵守具有法律約束力的文件。

路透社其後引述《英國廣播公司》報道，英國外交部已經傳召劉曉明，要求解釋他對香港問題的言論。

（天空新聞／路透社）