外交部：多國前政要將來華出席第八屆世界和平論壇

外交部發言人耿爽今天（4日）在例行記者會上透露，多國前政要將來華出席7月8日至9日舉行的第八屆世界和平論壇。

耿爽說，第八屆世界和平論壇將於7月8日至9日舉行，主題是「穩定國際秩序：共擔、共治、共享」。論壇期間將舉辦三場大會的討論、兩場午餐會、一場外長對話、一場晚餐會和多場小組討論。議題包括國際格局與國際秩序、地緣政治與大國關係、地區安全、多邊主義、單邊主義等。

耿爽指出，根據此前消息，國家副主席王岐山將出席7月8日上午舉行的論壇開幕式並致辭。阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）、印尼前總統梅加瓦蒂（Megawati Sukarnoputri）、新加坡前總理吳作棟、歐洲理事會前主席范龍佩（Herman Van Rompuy）和俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊萬諾夫（Michael Evanoff）等外國前政要將應邀出席論壇。

耿爽續指，50多個國家的駐華使節也會出席論壇開幕式；來自24個國家的100餘位智庫學者將會與會發言；此外還有約200名中外國際關係學者、業界的嘉賓受邀出席。

世界和平論壇是中國舉辦的第一個高級別非官方國際安全論壇，由清華大學主辦，中國人民外交學會協辦。論壇創建於2012年，迄今已經舉辦7屆，旨在為世界各國戰略家和智庫學者提供一個討論國際和平與安全問題的平台，前國務委員唐家璇擔任前六屆的論壇主席，清華大學校長邱勇擔任第七、八屆論壇主席。

（外交部）