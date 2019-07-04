【逃犯條例】外交部回應英國傳召劉曉明：不要在香港問題一錯再錯

英國外交部當地時間周三（3日）傳召中國駐英大使劉曉明，指其有關英國和香港的言論「不可接受」。此前，劉曉明批評英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）的涉港言論是粗暴和不可接受的干涉行為。 對此，中國外交部發言人耿爽周四（4日）表示，劉曉明在與英方交涉和與英方會談中，清楚介紹了中方立場。他同時警告英國一些人士不要在香港問題上「一錯再錯」。

中國駐英國大使劉曉明當地時間周三（3日）在大使館就香港立法會被示威者衝擊一事舉行中外記者會，他稱事件是「早已突破了言論自由和和平示威的界限，踐踏了香港法治，破壞了香港社會秩序，損害了香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰」。（網絡圖片）

耿爽在例行記者會上說，關於劉曉明大使向英方提出交涉、與英方會談的情況，中國駐英國使館已經發布了消息。劉曉明大使在交涉中、在與英方的會談中清楚地介紹了中方的立場。

耿爽稱，英方某些人又在就香港問題說三道四。「前一段時間，英國外相侯俊偉已就涉港問題發表言論，這兩天又換了一個人在香港問題上指手畫腳。對侯俊偉的涉港錯誤言論中方已經做出堅決回應，中方的回應也適用於英國政府其他官員。」

耿爽還說，「我今天姑且克制一些，我不展開談，但如果英方某些人執迷不悟，一錯再錯，恐怕就要再說道說道。」

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）連日就香港議題發聲，表達對中國政府的不滿。（路透社）

據悉，自侯俊偉周日（6月30日）發聲明表示會繼續密切觀察香港的情況後，中國外交部已經連續四日回應其相關言論。耿爽多次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國組織、政府組織和個人都不得以任何方式干涉。

（綜合報道）