「七五」十周年新疆全面提升警備　邊境口岸嚴格限制出入境旅客

2009年7月5日，新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊發生暴力襲擊事件，根據官方公佈數據，共造成約兩千市民死傷，其中大部分是漢族。 今年7月5日是新疆「七五」事件十周年。新疆各地軍警全面提升戒備，以防暴恐事件。中國—巴基斯坦邊境的喀什紅其拉甫口岸、中哈邊界的伊犁霍爾果斯等通往中亞地區的口岸，均受到嚴密管控，即使是入境者也要被邊防要求檢查手機。

在新疆，穆斯林少數民族維吾爾人正受到嚴密監視，新疆的人權問題受到國際廣泛關注。（資料圖片）

一名來自北京的遊客表示，到新疆烏魯木齊的第一天感受的是安檢非常多，酒店、商場，進門都要接受安檢，車輛限速，甚至連路邊都有臨時哨站，隨時檢查遊客的身份證。

總部在德國的世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提5日說，在南疆喀什、和田及阿克蘇等地，到處是巡邏的軍警和臨時哨站，維吾爾族人受到更為嚴厲的盤查。

他說：「七五軍事鎮壓10周年來臨，當地加強了高度警戒，擔憂在當地出現更大規模的抗爭。尤其在維吾爾密集居住的區域，佈滿了武裝。另外，今天是星期五主麻日（伊斯蘭教聚禮日），中國政府在所有的清真寺內進行高度的防範及監控。」

新疆邊檢人員被指收繳遊客手機後偷裝監控App。（新華社）

在新疆北部伊犁哈薩克自治州，當地軍警也提升了戒備。中國和哈薩克交界的霍爾果斯口岸，嚴格限制出入境旅客。哈薩克居民海拉提說，當局近期限制海外穆斯林入境：「外國的穆斯林不給（入境）簽證，不讓進入新疆，新疆人的家裡面被偷偷安裝竊聽器，以前也有，現在更厲害了」。

哈薩克阿拉木圖居民努爾別克說，中國駐哈薩克大使館內有一個部門，專門審查申請簽證者的身分：「最近，新疆安全局統一在我們這邊開簽證，要不過不去（中國）。以前是隨便可以過去。以前可以去塔城，待兩、三天就可以回來，現在要新疆的安全局同意了，才可以。」

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊爆發的持續數日的暴力事件。起初是一場示威活動，後演變成維吾爾族人針對漢族等族裔的暴力襲擊。據稱至少有1000名維吾爾人參與了事件首日的暴動。中國政府出動了武裝警察加以應對。兩天後數百名漢人發起反擊，與警方以及維吾爾人發生衝突。中國官員稱，這起事件一共造成至少197人死亡，大部分為漢族，另有1721人受傷，以及大量車輛、建築物被摧毀。

官媒《環球時報》網站周三發表評論稱，最近幾年新疆採取堅決治理措施，帶來局勢「奇跡般的轉變」。評論還指西方輿論一直對新疆治理進行各種抹黑，尤其是攻擊新疆各地辦的職業技能教育培訓中心，但是這些攻擊所帶來的干擾「與新疆各族群眾乃至中國全社會從這份和平中享受到的好處完全不可同日而語」。文章稱，最近十年新疆局勢沒有走向全面失控，而是在嚴重曲折之後實現了根本性好轉，這是中國體制性力量和國家實力共同發揮作用的結果。

（自由亞洲電台、環球時報）