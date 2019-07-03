三峽大壩變形？　三峽集團：運行正常　Google衛星圖有偏差

據《澎湃新聞》報道，三峽大壩「發生變形並可能潰壩」的消息近日在微信群組廣傳，發帖人將兩張疑似Google衛星圖的三峽大壩圖片拼接在一起，其中左圖中看不出大壩有異常，右圖中壩體有明顯扭曲，對比效果明顯。 對此，三峽集團回應稱，大壩未出現變形，此消息為謠言。

Twitter上也有人傳播「三峽大壩變形」的相關消息。

對於「大壩變形」圖片，三峽集團流域樞紐管理局樞紐運行部主任專業師曹毅表示，用戶看到的Google衛星圖，並非衛星直接拍攝，而是經過一系列演算法處理形成，由於Google地圖和中國地圖的某些演算法不同，因此顯示某些場景出現偏差。

曹毅還說，Google地圖顯示的三峽片區的地形，經常會出現不準確的地方，因為「座標被處理過」。他並表示，自己每天都在三峽大壩工作，如果真的出現肉眼可見的變形，肯定會被發現，「大壩運行很正常。」

長江三峽工程大壩。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，根據另一位衛星遙感專家分析，從Google地圖上看到的衛星圖片，是通過拍攝的多張圖片，結合地理座標等資訊，經過拼接修正後生成的。國外公司通常不掌握中國的重要地理座標資料，因此修正後的圖片就會不準確，視覺效果上可能發生變形。「大壩出現一條裂縫都是重大隱患，如果出現這麼大變形那還得了？」

中國三峽集團有限公司的職員周三（3日）也回應稱，已注意到此傳言並向領導作了反映，目前三峽大壩未出現變形。該公司另一位負責媒體聯絡的人士也表示，此消息為謠言。

（澎湃新聞）