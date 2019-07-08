【非洲豬瘟】海印股份「疫苗神藥」披露大限已過　內媒：一場鬧劇

廣東海印集團股份有限公司（下稱「海印股份」）於6月11日公告，聲稱名為「今珠多醣注射液」的非洲豬瘟疫苗已經研製成功並準備投產，引發廣大關注，該公司的股份亦隨即漲停。 深交所其後向海印股份發關注函要求披露相關數據，海印股份回覆稱復養試驗的結果將於6月29日至7月5日之間公布。內媒《上海證券報》周一（8日）報道指，海印股份至今仍未披露試驗結果，這場「神藥」鬧劇，幾近散場。

海印股份早前聲稱成功研製非洲豬瘟疫苗「今珠多醣注射液」，但其後表示「今珠多醣注射液」為獸用製劑，「疫苗」之說為錯誤表述。（資料圖片）

非洲豬瘟的致死率可達100%，至今仍無有效疫苗預防。6月11日，海印股份的一則公告引發市場熱烈反響。該公告聲稱，一種「不低於92%」有效預防率的非洲豬瘟疫苗已經「研製成功」並「準備投產」。海印股份擬與許啟太教授、海南今珠農業發展有限公司簽署《合作合同》，為許啟太及其研究團隊提供1億元人民幣作為履約保證金，為非洲豬瘟防治疫苗的投產做準備。

上述公告稱，許啟太教授是「今珠多醣注射液」的專利權人之一，該專利權用於生產非洲豬瘟病毒感染預防注射劑。但內媒《澎湃新聞》指根據國家知識產權局專利檢索系統，尚未發現名為「今珠多醣注射液」的相關專利。

非洲豬瘟早前肆虐內地，唯至今仍無有效疫苗預防。（資料圖片）

農業農村部稱無科學依據

6月13日，深交所向海印股份下發關注函，要求披露公告中所稱「不低於92%」有效預防率的數據具體來源等資料。農業農村部有關負責人又於6月14日表示，截至目前，農業農村部尚未受理過任何針對非洲豬瘟病毒的預防治療藥物或疫苗，所謂「可以防治非洲豬瘟的今珠多醣注射液」，沒有申請獸藥註冊，有關企業更未取得《獸藥生產許可證》。

農業農村部又指，根據規定，用非洲豬瘟病毒開展有關藥物的實驗研究，必須向農業農村部提出高致病性病原微生物實驗活動審批並獲得批准。農業農村部從未收到有關單位的上述申請。在沒有使用非洲豬瘟病毒開展動物實驗數據的情況下，今珠多醣可防治非洲豬瘟的報道缺乏科學依據。

涉事的廣東海印集團股份有限公司。（網絡圖片）

海印股份稱數據來自西班牙新聞

海印股份其後公開致歉，指「今珠多醣注射液」為獸用製劑，「疫苗」之說為錯誤表述。海印股份又於6月22日回覆深交所稱，「今珠多醣注射液」的專利正在申請，該專利尚未正式取得；92%有效性的數據來源是參照新聞報道西班牙的相關研究。海印股份又指公司目前正在「相關有權管理部門的監督指導下」開展復養試驗，結果將於6月29日至7月5日之間公布。

內媒《上海證券報》指出，所謂復養試驗，是指在非洲豬瘟疫區解除封鎖後，在經消毒、無害化處理後的規定時間內，對健康生豬進行恢復養殖的行為。健康生豬的挑選嚴格，必須身體健康，且完全沒有施打任何類型的疫苗。換言之，海印股份注射液的效果與復養結果成功與否的關聯並不大。畜牧專業專家表示，即使復養成功，也並不能表明是某種藥劑起到了絕對作用，兩個事件沒有直接因果關係。

（綜合報道）