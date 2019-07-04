【非洲豬瘟】農業農村部：防控取得階段性成效　形勢依然複雜嚴峻

農業農村部有關負責人在今日（4日）上午舉行的國新辦政策例行吹風會上表示，當前中國非洲豬瘟疫情發生勢頭明顯減緩，正常的生豬生產和運銷秩序正在逐步恢復，非洲豬瘟防控取得階段性成效。

該負責人指出，自去年8月初中國發生首宗非洲豬瘟疫情以來，截至2019年7月3日，全國共發生疫情143宗，撲殺生豬116萬餘頭。今年以來，共發生非洲豬瘟疫情44宗，除4月份外，其他5個月新發生疫情均為個位數。目前，全國25個省區的疫區已經全部解除封鎖。

他表示，中國非洲豬瘟防控面臨的形勢依然複雜嚴峻。非洲豬瘟防控是全球性難題，已發生疫情的68個國家和地區中，只有13個國家曾經實現根除，用時長達數年甚至數十年。中國是世界第一養豬大國，養豬主體和飼養量超過所有發生疫情國家總和，但獸醫工作基礎、防疫能力等與防控要求還不適應，提升防控能力、做好防控工作任重道遠。

國辦發布防控文件 禁止使用廚餘餵豬​

另一方面，國務院辦公廳（國辦）印發《關於加強非洲豬瘟防控工作的意見》（《意見》），對全面加強生豬生產各環節非洲豬瘟防控監管提出明確要求。

《意見》表明，禁止直接使用餐廚廢棄物餵豬，對因使用餐廚廢棄物餵豬引發疫情或造成疫情擴散的，不給予撲殺補助並追究責任；在運輸環節，要求規範產地檢疫，嚴肅查處違規出證等行為；屠宰環節，重點是明確要求落實屠宰廠非洲豬瘟自檢和駐場官方獸醫兩項制度。同時，要求加大生豬屠宰廠資格審核清理力度，明確對不符合條件的，一律吊銷生豬定點屠宰證。