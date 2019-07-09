假帳號被停後　中國駐美大使崔天凱正式開通Twitter

中國駐美大使崔天凱當地時間周一（8日）開始用Twitter和美國民眾互動，中國駐美國大使館的Twitter帳號也在同一天啟用。

I'm pleased to join Twitter and look forward to engaging with more American people. Feel free to follow me and @ChineseEmbinUS to stay looped in. — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) 2019年7月8日

8日上午，崔天凱以@AmbCuiTiankai用戶名稱在Twitter發文：「我很高興加入Twitter並期盼與更多美國人交流。請隨意關注我及@ChineseEmbinUS（中國駐美大使館）分享最新資訊。」

崔天凱的Twitter頁面用了他的全名，頭銜為中國駐美大使，其帳號到9日上午就有1000多名粉絲，並獲得近200個讚。

在去年的8月份，曾有人冒充崔天凱偽造Twitter帳號，以「Cui Tiankai」為名的Twitter帳號出現在網友的視野之中，該帳號還發布了幾條看似與崔天凱身份非常相關的帖文，如「我希望中國代表團8月訪美能有積極成果#貿易談判。」「中國將繼續向全球社會開放大門。」

崔天凱於2013年接替張業遂成為中國駐美大使（圖源：新華社）

最後，由中國駐美大使館發布聲明澄清並警告採取法律行動後，冒充的帳號已被停用。當時大使館發言人當時表示，「任何未經認證的帳號都是假的」。

目前，崔天凱的新帳號已通過Twitter藍色標章的驗證。其實，中國一些政府機關，例如中國駐加拿大大使館，擁有通過驗證的Twitter帳號，但很少中國官員有通過驗證的Twitter帳號。

有評論指出，崔天凱作為中國駐美大使，承擔著兩國溝通的責任，此時開通Twitter也反映出他個人外交風格，同時也說明在對美國交流上展現出更加鮮明的溝通積極性。

此外，中國駐美國大使館8日也發布聲明證實開通了@ChineseEmbinUS和@AmbCuiTianka帳號，表示通過在社交媒體上與美國人民接觸，大使館希望開闢新的溝通渠道，這將成為深化中美兩國人民40年友誼的橋樑，並歡迎所有年齡和背景的人都要遵循和參與。