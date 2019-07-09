【美台軍售】楊潔篪促美方立即糾正錯誤　國台辦批民進黨挾洋自重

美國國務院當地時間周一（8日）批准價值22億美元的對台軍售案，國台辦發言人馬曉光周二（9日）晚間以應詢方式指出，民進黨當局任何挾洋自重、升高對立的行徑必將引火燒身，自食惡果。

美國準備對台出售武器共值22億美元，當中包括108架M1A2艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（Getty Images）

馬曉光又指，外交部已就此表明中方嚴正立場。美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定，中方堅決反對。美方應立即撤銷有關對台軍售計劃，停止向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

此前，中國外交部已對軍售案表示強烈不滿及堅決反對，並提出嚴正交涉，要求立即撤銷有關軍售案，停止美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

楊潔篪：敦促美方立即糾正錯誤

另據新華社消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周二（9日）在會見俄羅斯國際事務委員會主席、前外長伊萬諾夫（Michael Evanoff）時，就軍售案表明中方堅決反對的嚴正立場，敦促美方充分認清美售台武器的嚴重危害性，立即糾正錯誤，撤銷對台售武計劃。

據此前報道，美國今次對台軍售涉及坦克、導彈等武器，包括108輛M1A2T（新型號，T代表Taiwan）主戰坦克，14輛最新款M88A2坦克救濟車，16輛專用來托運M1A2T主戰坦克、載重高達70噸的M1000軍用拖板車（HET）等主裝備，以及其餘主戰坦克用彈藥、通訊裝置、複合裝甲、250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈等。

（綜合報道）