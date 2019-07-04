【美台軍售】美媒：台購新型F16戰機8月或有新進展　恐激怒大陸

中央社引述美媒《外交政策》（Foreign Policy）3日報道，台灣政府向美國提出的66架新型F-16戰鬥機的軍購案，經過長時間談判後出現曙光，有望在8月有所進展。 據報，這項軍售案將較日前傳出的坦克軍售案更具代表意義，但此舉恐引發大陸強烈反對。 台灣外交部今天（4日）對此表示，政府持續與美方保持聯繫，美方正進行相關審查程序。美國在台協會（AIT）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）則表示，在正式知會國會前，AIT不會評論可能進行或尚待決定的軍售案。

F-16戰機。（Lockheed Martin 網站）

報道稱，台灣今年稍早向美國提出購買66架洛克希德馬丁F-16 Block 70型戰機要求。《外交政策》引述兩名匿名官員指述，因價格、規格的協商，交易進程比預期時間長。

美國政府的目標是在國會8月休會前將軍售案推進至下一階段。一名匿名美國官員表示，這項軍售仍未達完成階段，必須由美國國防部與國務院達成協議，並正式向國會提交軍售通知書。美國國會有30天時間針對軍售案提出意見。

據悉，台灣目前擁有約140架舊型F-16V Block 20戰機，這些戰機也正在進行升級。而日前才傳出美國準備銷售108輛M1A2艾布蘭戰車以及大批反戰車和防空飛彈給台灣，價值總計約26億美元。但新型F16戰機軍售案不僅金額更高，也更具挑釁意味。

路透社日前報道，美國準備銷售108輛M1A2艾布蘭戰車給台灣。（網上圖片）

報道稱，若美國軍售台灣新型F16戰機，對中國而言是觸動底線的作法。中國外交部發言人耿爽3月時曾對此回應表示，「中方堅決反對美售台武器的立場是一貫的，也是堅定的，已就此向美方提出嚴正交涉」，「敦促美方充分認識到有關問題的高度敏感性和嚴重的危害性」。

報道還指出，美中關係正值微妙時刻，這筆軍售若確實取得進展，北京勢必會提出抗議。美國總統特朗普與中國國家主席習近平日前才於G20峰會期間會晤，重啟美中貿易談判，美國政府同意放寬對華為公司的限制。

但報道強調，美中緊張局勢趨緩可能只是暫時的，美國仍對中國的經濟結構、竊取美國技術、持續在南海軍事化建設擔憂。

對於軍售可能有進展的傳聞，美國國務院官員向《外交政策》表示，在正式通知國會前，不會對國防銷售做評論或確認。

（綜合報道）