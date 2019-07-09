瑞典拒絕引渡紅通要犯喬建軍　外交部促正視中方要求

瑞典最高法今天拒絕向中國引渡「百名紅通人員」第三號通緝犯喬建軍，原因是可能使他面臨不公正對待以及中國自身人權問題。 對此，在9日的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽予以了回應。

名列百名紅通第3號的涉貪疑犯喬建軍。（央視截圖）

耿爽回應稱，希望瑞典政府和瑞典最高法院能夠正視喬建軍的犯罪事實，儘快將喬建軍引渡回中國接受法律的制裁，不作犯罪分子的避罪天堂，維護公平正義和法治尊嚴。

耿爽表示，對於瑞典最高法院的所謂理由，想指出的是，中國高度重視保護和促進人權，中國司法體系有效地保障犯罪嫌疑人的各項合法權利，司法領域的人權保障建設成就有目共睹，中國已經從歐洲、亞洲、非洲、拉美等許多國家，成功引渡了260多位犯罪嫌疑人。這充分說明國際社會對中國的司法制度有信心。再次敦促瑞典方面正視中方有關要求。

據英國路透社7月9日報道，瑞典最高法院9日表示，已經做出決定，不會向中國引渡「百名紅通人員」第三號通緝犯喬建軍。並表示已做出評估，喬建軍的政治活動和違反「歐洲公約」（European Convention）的行為可能會使其受到迫害。因此，「在這些條件下，不能進行引渡。」

喬建軍在2018年6月25日，瑞典根據中國提供的線索和請求，在斯德哥爾摩將他拘捕，此時距離他出逃已近7年。落網的那天，喬建軍一夜白頭。（央視截圖）

公開資料顯示，喬建軍是「百名紅通人員」第3號，曾任中儲糧河南周口直屬倉庫主任。2011年攜贓款3億多元人民幣潛逃至美國，後被中國列入紅色通緝令。

在中國提出有關請求後，2018年6月25日，喬建軍被瑞典警方逮捕。但在今年6月19日，喬建軍在瑞典被拘留近一年後獲釋。

《南華早報》6月24日報道指出，瑞典最高法院決定釋放喬建軍，對中國反腐與追捕逃犯的全球「獵狐」、「天網行動」來說是一個重大挫折。