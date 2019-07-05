瑞典拒向中國移交「紅通」逃犯　中國大使約見瑞外交官

早前瑞典法庭拒絕將被中國通緝的中儲糧集團前高層喬建軍，移交到中國受審，並將其釋放。但瑞典此後又應美國要求，再次逮捕喬建軍，準備將其引渡美國。 日前，中國駐瑞典大師桂從友約見瑞典外交部國務秘書薛德，強調喬建軍是中國人民最為痛恨的大貪污犯，是國際刑警組織的紅色通緝犯，希望瑞方儘早同意將喬建軍引渡回中國。

喬建軍是「紅通」第三號。（網絡圖片）

喬建軍是河南商水人，化名李峰，曾任中國糧食儲備管理總公司河南周口倉庫主任，2011年攜贓款3億多元人民幣潛逃至美國，後被列入紅色通緝令，在100人的名單中位列第三。2015年，中國通過國際刑警組織發布「紅通令」，作為當局打擊公職人員腐敗的「天網」海外反腐行動的一部分。

香港反修例遊行影響瑞典法院

瑞典在2018年6月25日拘捕了喬建軍，瑞典方面「根據中國的引渡要求將喬建軍案進入引渡程序」。不過，中國和瑞典之間並無簽訂引渡條約。

喬建軍上月被瑞典方面釋放。喬建軍的律師里立亞（Henrik Olsson Lilja ）說，法庭初步決定不引渡喬建軍回中國。這位律師說，早前，香港發生的大規模反《逃犯條例》的大遊行和示威，對瑞典方面的相關決定產生了影響。

中國駐瑞典大師桂從友約見瑞典外交部國務秘書薛德。（網絡圖片）

桂從友曾就此接受《瑞典日報》採訪，桂從友說，此事是「另世人瞠目結舌的怪事」。他指喬建軍是一個全中國人民都痛恨的大貪污犯，涉嫌貪污2億多元人民幣，這都是中國農民的辛苦錢、賣糧食的血汗錢，但日前瑞典居然把這個大貪污犯放了。

桂從友說，5年來，已有近6000名犯罪嫌疑人從美歐等120多國被引渡、遣返回中國，或主動回國投案自首，中國職能部門都對這些人依法公正處理，沒有一人受到所謂的酷刑或死刑。

桂從友稱，中方希望瑞典最高法院主持正義公道，瑞典不要成為腐敗犯罪分子的庇護者和避罪天堂。

喬建軍前妻趙世蘭。（網絡圖片）

據了解，雖然喬建軍此前被釋放，但之後再次被捕，但不是應中國引渡要求，而是應美國要求而實施逮捕。美國指控喬建軍涉嫌洗黑錢及移民欺詐等罪。

2015年3月，喬建軍和前妻趙世蘭因為涉嫌移民欺詐、洗黑錢等罪名，被美國加州聯邦檢察官正式起訴。同月，趙世蘭在美國被捕。但喬建軍2012年就已逃離美國。

在2017年初，美方以移民欺詐、轉移盜竊資金的罪名對趙世蘭提出指控，作為認罪交換，趙交出了在洛杉磯價值2800萬美元的資產，包括一家超市、一間酒店、一座公寓樓和一塊空地，另外，還包括她在紐約和西雅圖擁有的房地產。

（綜合報道）