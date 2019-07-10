【定居德國滿一年】劉暉：劉霞長胖並減少服藥　姊弟或兩年後團聚

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺霜劉霞，於去年7月10日獲準離開中國後，如今已在德國柏林定居滿一年。 劉霞弟弟劉暉星期三（10日）接受《香港電台》訪問時透露，劉霞的身體及精神狀況正在好轉，正逐漸適應柏林的生活，不但有長胖，亦已減少服藥。

劉霞去年7月10日抵達德國柏林，如今已在當地定居滿一年。（路透社）

據報道，劉暉引述劉霞的説法，認為柏林與北京的感覺相似，相信未來會繼續在當地定居。對於即將來臨的星期六（13日）是劉曉波病逝兩週年，劉暉相信劉霞「會想自己一個人悼念」。

此外，已獲準保外就醫的劉暉明言，有信心兩年後刑期屆滿，就可到德國探望劉霞。

另一方面，德媒《德國之聲》引述不具名的劉霞朋友表示，劉霞仍處於「令人擔憂的抑鬱狀態」，不願意與外界接觸。獨立中文筆會、人權組織「大赦國際」及德國基督教會將於星期六在科隆舉辦主題為「我沒有敵人、也沒有仇恨」的紀念劉曉波病逝兩週年的禮拜活動，劉霞預計不會出席，亦不會參加世界各地的相關活動，維持其離開中國後低調的行事風格。

至於劉霞的好友野渡則認為，劉曉波是劉霞的最大精神支柱，時間難以沖淡悲傷，故在與劉霞聯絡時不會主動提起劉曉波的事，以免刺激其情緒。野渡又表示，即使劉霞已經離開中國，當局仍持續對他高壓監控，包括不準離開廣州或轉發香港遊行的消息。

野渡轉發香港遊行的消息後有公安上門要求刪除。（資料圖片）

野渡有提到，他曾經轉發過有關香港遊行的消息到微博及微信朋友圈，隨後有公安上門要求刪除。野渡強調要做的事、要説的話會繼續，不會因為被監控而害怕。

（香港電台）