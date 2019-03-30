劉霞攝影作品與詩集台北展出　包括著名「醜娃娃」系列

諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，即日起至5月26日在台北當代藝術館，與台灣藝術家、白色恐怖受難者女兒蔡海如舉行聯展。劉霞共展出26件攝影作品和6篇詩集，蔡海如則展出裝置作品。

劉霞攝影及詩集台北展出，主題包含「怪娃娃」系列攝影作品。（台北當代藝術館）

台北當代藝術館在官網介紹是次名為「呼吸鞦韆」的展覽，形容劉霞和蔡海如是「受政治迫害家屬」，又指劉霞「一生遭遇如此可怖地與世隔絕的命運」，並介紹蔡海如父親1960年代曾因參加讀書會以及加入地下黨活動成為政治犯，入獄長達14年，以及在蔡9歲時再度因匪諜案牽連入獄10年。

劉霞展出的攝影作品均為黑白照，分為2個主題，其一是著名的「醜娃娃」系列，一群有着成人臉孔的怪異嬰兒，表情暴怒、怨懟、恐懼、迷惑，不斷地呐喊，好似惡靈附身的模樣。另一個主題則是拍攝各種布料造型，有些布料露出人頭，完全無表情的可怖模樣集結在一起。

劉霞日前已在德國柏林展開新生活。（Facebook）

劉霞將不赴台出席展出

藝術館官網還介紹說，劉霞展出的系列攝影作品是丈夫劉曉波3年勞改期間創作的，艾未未曾經為她在北京舉辦過展覽，但在劉曉波獲得諾貝爾獎後，她被禁止在中國大陸公開展覽，作品僅在私人場合或網絡上呈現，直至2011年在巴黎首次國際公開展出。

藝術館又表示，劉霞同時展出與丈夫劉曉波互相傾訴的詩篇，讓人感受悲慘的離散和藝術的高度，而正在德國柏林生活的劉霞，並不便出席此次展出。

（綜合報道）