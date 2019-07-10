【新城前董事長涉猥褻女童】王振華被批捕　上海警方披露最新案情

內地房地產上市公司新城控股前董事長王振華，日前涉嫌在上海一間酒店猥褻一名9歲女童，被當地警方刑事拘留。上海市普陀區檢察院今天（10日）以涉嫌猥褻兒童罪，批准逮捕王振華以及同案有關的一名周姓女子，案件正在進一步辦理。

王振華猥褻女童案發後，新城控股遭遇巨大信任危機。（VCG）

上海公安局普陀分局發出通報，指綜合犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、其他證人證言等證據，王振華的行為涉嫌構成猥褻兒童罪。警方強調，將全面查清案情，對侵害未成年人犯罪案件，秉持「零容忍」態度，堅持對這類犯罪依法嚴厲打擊。

7月3日下午，多家媒體曝出新城控股集團時任董事長王振華因猥褻女童，被上海警方採取強制措施。上海市公安局普陀分局通報：涉嫌猥褻兒童的嫌疑人王振華於7月1日至公安機關接受調查，同案嫌疑人周某某7月2日到公安機關自首。目前二人已被刑事拘留。



當晚，新城控股董事會以8票同意、0反對、0票棄權，選舉公司董事兼總裁王曉鬆（王振華之子）任公司第二屆董事會董事長。此後數日，新城控股股票連連跌停，市值蒸發將近500億元人民幣。



7月5日，新城控股發出公開信，表示對受害人、受害家庭蒙受的巨大痛苦，深感歉意與不安。

7月8日，上海市政協召開主席會議，決定撤銷王振華第十三屆上海市政協委員資格。

資料顯示，王振華，現年50多歲，江蘇常州武進人，是新城控股董事長，對外公佈總資產達3,000多億元人民幣。



值得關注的是，王振華身兼諸多社會職務，諸如上海市政協委員、江蘇省人大代表，並在全國工商聯、江蘇省工商聯等任職，還獲得中華慈善突出貢獻人物等榮譽。



有知情人稱，周某某與王振華同為江蘇常州武進人，相識於20年前。當時，王振華已經從棉紡車間主任投身房地產行業，創辦自己的公司，周某在當地一工廠當女工。「年輕時的周某很漂亮，與丈夫離婚後，周某逐漸發展為王振華的情婦」。



事件曝光後，內地的互聯網一度將有關消息屏蔽，但《人民日報》、《光明日報》及新華社均發聲，要求查清背後利益輸送。

