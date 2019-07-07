【新城前董事長涉猥褻女童】同案疑犯提供幼女　被指是王振華情婦

內地房地產上市公司新城控股前董事長王振華，涉嫌在上海一間酒店猥褻女童，被當地警方刑事拘留。同案被捕者還包括49歲的江蘇人「周某某」，她被指將受害女童帶到涉事酒店的房間內。 內媒報道指，「周某某」疑為王振華的情婦周某芬，她曾有長期吸毒史。

王振華涉嫌在上海一間酒店猥褻女童，被當地警方刑事拘留。（視覺中國）

《北京青年報》報道，與王振華一同被捕的「周某某」，疑為王振華的情婦周某芬。上海警方通報顯示，「周某某」將朋友王女士的9歲女兒從江蘇老家帶至上海，並入住一間酒店，女童之後被王振華猥褻。

報道引述周某芬的朋友王江（化名）稱，王振華和周某芬二人同為常州武進人，相識於20年前。當時，王振華已經從棉紡車間主任投身房地產行業，創辦自己的公司，周某芬在當地一工廠當女工。年輕時的周某芬很漂亮，她與丈夫離婚後，逐漸成為王振華的情婦。

王江又指，2014年，周某芬曾主動提出想帶他的妹妹去上海玩，被他以妹妹讀大學有課為由拒絕。「我不知道周什麼時候開始為王介紹女孩，現在想想很害怕。」

名下公司或與王振華有關

工商信息顯示，周某芬名下至少有兩家公司，均和房屋建築類行業相關，涉及土石方工程、市政工程、建材等材料銷售，其中一家公司目前已被吊銷。她的父親名下也有一家公司，亦從事建築材料、裝飾材料、金屬材料等銷售。

《北京青年報》報道引述接近周某芬的信源指出，幾家公司或與王振華有關，但目前從股權結構上無法看出。該人士稱，「周某芬曾告訴別人，王振華不會和她的任何廠子有明面上的聯繫，所有的都是獨立開的。就算有資金往來，也是拐了彎的。」

另有知情人士透露，周某芬長期吸毒，耗費家中很多錢財。急需用錢的時候，她曾僱傭打手向別人討要錢財，「不能反抗，打手一拳就把牙打沒了。」她曾和其他人在長江邊建沙場，把石料、水泥賣給王振華名下的房產開發公司，「靠賣沙子，一年至少盈利上百萬（人民幣），但遠不夠她用來吸毒的。」

（北京青年報）